Жаждут встречи с королевой: Меган и Гарри собираются с детьми в Лондон

Принц Гарри и Меган Маркл подали запрос королеве Елизавете II и просят об аудиенции.

Сассексы планируют познакомить с монархом свою дочь Лилибет, которая, напомним, была названа в честь королевы Елизаветы II и является ее правнучкой.

Меган и Гарри / Associated Press

Впрочем, как пишет The Sun высокопоставленный персонал дворца шокирован такой просьбой, особенно после всего того, что Гарри и Меган рассказали в интервью Опре Уинфри, а также во время других своих многочисленных появлений на публике. Пока что никакого ответа от Ее Величества не последовало, очевидно, ей следует хорошо все обдумать. К тому же, вряд ли встреча возможна в ближайшие месяцы, поскольку до октября Елизавета II будет находится в Балморале, в Шотландии, где проводит свои традиционные летние каникулы. Вчера к Ее Величеству прибыл премьер-министр Борис Джонсон с супругой Кэрри и сыном Уилфредом.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

Также читайте Принц Гарри попался: внука королевы Елизаветы II обвиняют в лицемерии

Также ранее сообщалось, что королева Елизавета II поручила своим юристам как следует подготовится к возможным выходках Сассекских в будущем, чтобы быть на чеку и держать руку на пульсе. Все это, а еще мемуары, которые пишет принц Гарри ставит под сомнение тот факт, что встреча с королевой вообще возможна. Хотя Меган и Гарри могут оказаться настойчивыми, ранее уже ходили слухи, что они хотят крестить свою дочь Лилибет Диану в Виндзоре, там же, где был крещен их сын Арчи, и непременно в присутствии королевы.

Британская королевская семья / Associated Press

Читайте также: Гарри должен сказать правду: названо имя предполагаемого королевского расиста

Поцелуи Меган и Гарри (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку