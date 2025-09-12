Ждем фото в Instagram Меган: принцу Гарри на вокзале в Киеве вручили памятный сувенир

Принц Гарри / © Associated Press

Младший сын короля Великобритании Чарльза III — принц Гарри — прибыл с неанонсированным визитом в Украину по приглашению украинского правительства.

Герцог Сассекские приехал поездом из Польши, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину, а также встретиться с украинскими ветеранами и чиновниками.

Принц Гарри на вокзале в Киеве

На вокзале в Киеве его встретила целая делегация, также там была и Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра «Superhumans» во Львове, который оказывает помощь людям с ампутацией конечностей, и которую принц посещал ранее в апреле этого года во Львове. Именно Ольга пригласила Гарри в Киев во время их случайного знакомства в Нью-Йорке, о чем принц рассказал журналистам The Guardian.

Принц Гарри и Ольга Руднева

На вокзале Гарри вручили и первые подарки. Ему вручили фирменный стакан с подстаканником, в которые в поездах Укрзалізниці обычно наливают чай пассажирам. Герцог любезно принял подарок и, возможно, позже, мы увидим, как принц пьет из него чай у себя дома в Монтесито, если его супруга Меган Маркл опубликует для нас такое сторис.

Подарок для принца Гарри

Отметим, что Гарри прибыл с командой своего фонда Invictus Games, системно помогающими с реабилитацией в том числе украинских ветеранов через спорт. В Украине Гарри намерен рассказать о новых инициативах поддержки и реабилитации раненых и пострадавших в результате действий страны-агрессора.

Напомним, в Киев принц Гарри приехал сразу после своего визита в Лондон, где он посетил церемонию WellChild Awards, несколько рабочих мероприятий и встретился с отцом королем Чарльзом, которого не видел два года. Подробности этой встречи Гарри пообещал отцу не разглашать.