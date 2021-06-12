Ждет встречи: Кейт впервые прокомментировала рождение дочери Меган и Гарри

О малышке Лили Кейт говорила с большим энтузиазмом.

В пятницу герцогиня Кембриджская вместе с первой леди США Джилл Байден посетила начальную школу в Корнуолле. Вместе они приняли участие в круглом столе, где обговорили вопросы дошкольного образования.

Герцогиня Кембриджская и Джилл Байден / Getty Images

По завершению мероприятия одна из журналистов спросила герцогиню, есть ли у нее какие-либо пожелания ее новой племяннице.

"Я желаю ей всего наилучшего. Мы еще не видели ее, но я надеюсь, что это скоро произойдет. Не могу дождаться встречи с ней", - ответила Кейт.

NEW: Duchess Kate makes first public comments on Prince Harry and Meghan Markle's newborn daughter Lilibet.



“I wish her all the very best. I can’t wait to meet her...Hopefully that will be soon.”



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Это был первый публичный комментарий герцогини по поводу рождения дочери Меган и Гарри, после поздравления в соцсетях, которое было размещено 6 июня.

Напомним, что девочка родилась 4 июня в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

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