Ждет встречи: Кейт впервые прокомментировала рождение дочери Меган и Гарри

О малышке Лили Кейт говорила с большим энтузиазмом.
В пятницу герцогиня Кембриджская вместе с первой леди США Джилл Байден посетила начальную школу в Корнуолле. Вместе они приняли участие в круглом столе, где обговорили вопросы дошкольного образования.
По завершению мероприятия одна из журналистов спросила герцогиню, есть ли у нее какие-либо пожелания ее новой племяннице.
"Я желаю ей всего наилучшего. Мы еще не видели ее, но я надеюсь, что это скоро произойдет. Не могу дождаться встречи с ней", - ответила Кейт.
NEW: Duchess Kate makes first public comments on Prince Harry and Meghan Markle's newborn daughter Lilibet.— ABC News (@ABC) June 11, 2021
“I wish her all the very best. I can’t wait to meet her...Hopefully that will be soon.”
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Это был первый публичный комментарий герцогини по поводу рождения дочери Меган и Гарри, после поздравления в соцсетях, которое было размещено 6 июня.
Напомним, что девочка родилась 4 июня в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.
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