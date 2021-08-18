Ждет встречи с семьей: какие новости о состоянии здоровья княгини Шарлин

Князь Монако Альбер II планирует вместе с детьми навестить свою супругу Шарлин в ЮАР.
Недавно княгиня Монако перенесла очередную операцию под общим наркозом, которая длилась 4 часа. Дело в том, Шарлин делала синус-лифтинг и трансплантацию кости (это стоматологические вмешательства), которые впоследствии привели к осложнениям - лор-инфекции. Проблемы с ушами она обнаружила, когда в мае прилетела в Южную Африку.
После этого Шарлин не смогла уже вернуться в Монако и проходит лечение у себя на родине. В заявлении княжеского дворца сообщалось, что княгиня хорошо перенесла операцию и выздоравливает.
Семья княгини Монако собирается присоединиться к ней в Южной Африке. Супруг Шарлин князь Альбер II и двое детей – шестилетние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла прилетят навестить маму, пишет thesouthafrican.com. В июне князь с детьми уже прилетал в ЮАР, в Instagram Шарлин делилась снимками.
Шарлин уехала из Монако еще в начале июня, ее поездка в Южную Африку должна была состояться всего десять дней. Но вскоре после прибытия княгиня обратилась за медицинской помощью, так как у нее возникли проблемы с ушами. Врачи обнаружили у нее инфекцию носовых пазух, вызванную осложнениями после операции. С тех пор она прошла курс лечения и дополнительные процедуры, но по-прежнему не может путешествовать на самолете.
В недавнем заявлении Шарлин предполагала, что сможет вернуться в Монако в октябре.