Железная кукла путинского ТВ: что мы знаем о российской пропагандистке Ольге Скабеевой и ее муже

Одна из самых мерзких пар пропагандистов на путинском ТВ - это Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Профессиональная ненавистница Украины, Европы и Америки родилась городе Волжском Волгоградской области. Среднее образование Ольга получила в частной российско-американской школе с религиозным уклоном. Как и в случае с Владимиром Соловьевым, который одно время преподавал в Аризонском университете, тесные связи с Америкой не помешали пропагандистке сделать состояние на разжигании ненависти к ней.
После окончания факультета журналистике в Санкт-Петербургском университете Скабеева начинает свою стремительную карьеру. Сейчас пропагандистке всего 37 лет, но она уже достигла в профессии практически всего, чего можно было достичь на ниве пропаганды. Дна Скабеева достигла точно.
Долгое время она работала на телеканале "Россия 1", с 2016 года совместно со своим мужем Евгением Поповым начала вести политическое ток-шоу "60 минут" на том же телеканале, также вела программу "Вести".
Скабеева знаменита своей агрессивной антиукраинской риторикой, трансляцией главных нарративов кремля, хамоватой манерой, оскорблениями собеседников, политиков, в основном украинских, и общением с оппонентами в студии на повышенных тонах. За все это ей дали прозвище "железная кукла путинского ТВ".
Деятельность Скабеевой постоянно сопровождают скандалы. Так, в июне 2016 года Скабеева брала интервью у немецкого журналиста Хайо Зеппельта, снявшего документальный фильм о допинговым скандале в олимпийской сборной России. В результате Зеппельт прервал интервью и выгнал съемочную группу во главе со Скабеевой из арендуемого им гостиничного номера.
В 2015 году во время тяжелейших для украинской делегации переговоров Ольга Скабеева, игнорируя запрет на интервью, бросилась к Петру Порошенко с микрофоном и камерой и была тут же нейтрализована охранником. Этот инцидент в свое время наделал много шума.
В 2018 году у Скабеевой произошел конфликт с Борисовом Березой в ПАСЕ, где украинцы отказывались общаться и давать комментарии кремлевским журналистам, но Ольга Скабеева и ее коллеги упорно их преследовали. В итоге Береза поздравил на камеру сторонников Бориса Немцова (оппозиционного политика, убитого путинским режимом) с его днем рождения и бросил микрофон на пол. Затем вся делегация спела для зрителей Скабеевой гимн Украины.
В 2021 году в Сеть попал ролик, который быстро стал вирусным, о том, как пропагандистка "готовит" экспертов перед эфиром своего ток-шоу, дает им установки, о чем говорить и как именно нужно это делать.
Телеведущей запрещен въезд в Украину и после начала широкомасштабного вторжения в России в Украину в феврале 2022 года против неё в Европейском союзе были введены персональные санкции, ей теперь запрещен въезд в страны Евросоюза.
Однако у себя на родине Скабеева входит в десятку журналистов, пользующихся наибольшим уважением и доверием.
Не меньший интерес представляет собой и муж Скабеевой - Евгений Попов, с которым пропагандистка ведет свою передачу на канале "Россия 1". В 2012 году Попов победил на выборах в Государственную думу VIII созыва от партии "Единая Россия", основную часть голосов кандидат Попов получил в результате электронного голосования, читай - фальсификации, а затем занял должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Для Попова брак со Скабеевой не первый, первой женой пропагандиста была журналистка Анастасия Витальевна Чуркина, которая работала американским корреспондентом телеканала Russia Today, возглавляемого небезызвестной Маргаритой Симоньян.
Но самое интересное в этой истории даже не это. Анастасия Чуркина является дочкой российского дипломата, постоянного представителя России при ООН в 2006—2017 годах Виталия Чуркина, ложь и манипуляции которого во время аннексии Крыма и начала войны в Украине в 2014 году помнят миллионы украинцев.
Также, думаем, вам будет интересно посмотреть ролик фонда Алексея Навального о том, как в России оплачивается продажа совести, а иногда и здравого смысла. Спойлер - оплачивается более чем щедро. За свою грязную работу Попов и Скабеева получат немалые деньги, которые вкладывают в элитную недвижимость.
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