Железная кукла путинского ТВ: что мы знаем о российской пропагандистке Ольге Скабеевой и ее муже

Железная кукла путинского ТВ: что мы знаем о российской пропагандистке Ольге Скабеевой и ее муже

Одна из самых мерзких пар пропагандистов на путинском ТВ - это Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Профессиональная ненавистница Украины, Европы и Америки родилась городе Волжском Волгоградской области. Среднее образование Ольга получила в частной российско-американской школе с религиозным уклоном. Как и в случае с Владимиром Соловьевым, который одно время преподавал в Аризонском университете, тесные связи с Америкой не помешали пропагандистке сделать состояние на разжигании ненависти к ней.

После окончания факультета журналистике в Санкт-Петербургском университете Скабеева начинает свою стремительную карьеру. Сейчас пропагандистке всего 37 лет, но она уже достигла в профессии практически всего, чего можно было достичь на ниве пропаганды. Дна Скабеева достигла точно.

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Долгое время она работала на телеканале "Россия 1", с 2016 года совместно со своим мужем Евгением Поповым начала вести политическое ток-шоу "60 минут" на том же телеканале, также вела программу "Вести".

Скабеева знаменита своей агрессивной антиукраинской риторикой, трансляцией главных нарративов кремля, хамоватой манерой, оскорблениями собеседников, политиков, в основном украинских, и общением с оппонентами в студии на повышенных тонах. За все это ей дали прозвище "железная кукла путинского ТВ".

Деятельность Скабеевой постоянно сопровождают скандалы. Так, в июне 2016 года Скабеева брала интервью у немецкого журналиста Хайо Зеппельта, снявшего документальный фильм о допинговым скандале в олимпийской сборной России. В результате Зеппельт прервал интервью и выгнал съемочную группу во главе со Скабеевой из арендуемого им гостиничного номера.

В 2015 году во время тяжелейших для украинской делегации переговоров Ольга Скабеева, игнорируя запрет на интервью, бросилась к Петру Порошенко с микрофоном и камерой и была тут же нейтрализована охранником. Этот инцидент в свое время наделал много шума.

В 2018 году у Скабеевой произошел конфликт с Борисовом Березой в ПАСЕ, где украинцы отказывались общаться и давать комментарии кремлевским журналистам, но Ольга Скабеева и ее коллеги упорно их преследовали. В итоге Береза поздравил на камеру сторонников Бориса Немцова (оппозиционного политика, убитого путинским режимом) с его днем рождения и бросил микрофон на пол. Затем вся делегация спела для зрителей Скабеевой гимн Украины.

В 2021 году в Сеть попал ролик, который быстро стал вирусным, о том, как пропагандистка "готовит" экспертов перед эфиром своего ток-шоу, дает им установки, о чем говорить и как именно нужно это делать.

Телеведущей запрещен въезд в Украину и после начала широкомасштабного вторжения в России в Украину в феврале 2022 года против неё в Европейском союзе были введены персональные санкции, ей теперь запрещен въезд в страны Евросоюза.

Однако у себя на родине Скабеева входит в десятку журналистов, пользующихся наибольшим уважением и доверием.

Не меньший интерес представляет собой и муж Скабеевой - Евгений Попов, с которым пропагандистка ведет свою передачу на канале "Россия 1". В 2012 году Попов победил на выборах в Государственную думу VIII созыва от партии "Единая Россия", основную часть голосов кандидат Попов получил в результате электронного голосования, читай - фальсификации, а затем занял должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Для Попова брак со Скабеевой не первый, первой женой пропагандиста была журналистка Анастасия Витальевна Чуркина, которая работала американским корреспондентом телеканала Russia Today, возглавляемого небезызвестной Маргаритой Симоньян.

Но самое интересное в этой истории даже не это. Анастасия Чуркина является дочкой российского дипломата, постоянного представителя России при ООН в 2006—2017 годах Виталия Чуркина, ложь и манипуляции которого во время аннексии Крыма и начала войны в Украине в 2014 году помнят миллионы украинцев.

Виталий Чуркин / Getty Images

Также, думаем, вам будет интересно посмотреть ролик фонда Алексея Навального о том, как в России оплачивается продажа совести, а иногда и здравого смысла. Спойлер - оплачивается более чем щедро. За свою грязную работу Попов и Скабеева получат немалые деньги, которые вкладывают в элитную недвижимость.

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