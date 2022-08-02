Железная леди Америки: рассматриваем архивные снимки Нэнси Пелоси

2 августа весь мир наблюдал за самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который летел на Тайвань - небольшой остров с населением 23 миллиона человек, который уже давно является точкой напряженности между Вашингтоном и Пекином. И Пелоси, как настоящая железная леди американской политики, несмотря на многочисленные угрозы Китая, совершила обещанный визит, став самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров с 1997 года, сообщает The New York Times.

Ранее мы уже неоднократно рассказывали об образах и стиле госпожи спикера палаты представителей, а сегодня предлагаем взглянуть на ее архивные снимки, ведь в политике она еще с середины 60-х годов.

Нэнси Пелоси, 1987 год / Фото: Getty Images

Нэнси Пелоси, 1987 год / Фото: Getty Images

Нэнси Пелоси, 1987 / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 1987 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 1989 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 1989 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 1992 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 1995 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 2006 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 2007 год / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси, 2011 год / Фото: Associated Press

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