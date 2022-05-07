Желто-голубые цвета в гардеробе королевы Елизаветы II

Британская королева Елизавета II с первых дней войны России в Украине выразила поддержку нашей стране. И эта поддержка, вопреки тому, что королева никогда не высказывает политической позиции, была практически публичной.

Ее Величество сделала пожертвование в один из фондов, чтобы помочь нашим людям. Тогда в Твиттере организации появилось такое сообщение: "Большое спасибо Ее Величеству Королеве за то, что она продолжает поддерживать Комитет по чрезвычайным ситуациям и делает щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Королева Елизавета II / Associated Press

Очень много делает для Украины и премьер-министр королевы – Борис Джонсон. Очевидно, что и докладывает он монарху обо всех принятых его правительством решениях.

Королева Елизавета II / Associated Press

Ни для кого не секрет, что Елизавета II всегда уделяла особое внимание деталям. Например, еще в марте во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо многие обратили внимание, что на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Но не только в букетах королева использует эти цвета. Королевский гардероб переполнен яркими нарядами голубых, синих и желтых оттенков. Платья, пальто и шляпы Ее Величества выглядят ярко и эффектно. Говорят, королева носит яркие наряды (и не только желтые, и голубые, но и розовые, красные, оранжевые, фиолетовые и зеленые) для того, чтобы подданные могли заметить ее в толпе. По крайней мере это было актуально раньше, когда монарх посещала публичные мероприятия, где присутствовало множество людей. Для того, чтобы все могли увидеть королеву, она надевала такие вещи, которые давали возможность разглядеть хотя бы пуговицу на ее пальто.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

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