Желтый лучше не носить: как Кейт Миддлтон несколько раз оконфузилась в таких нарядах

Мы уже как-то рассказывали о том, что принцессе Уэльской не везет с желтыми платьями. И нашли в архивах еще один снимок, который подтверждает это.

Это фото было сделано в июле 2011 года - первая поездка Кэтрин в лице уже герцогини Кембриджской в Канаду вместе с мужем принцем Уильямом. В международном аэропорту "Калгари" Кейт тогда появилась в желтом коротком платье.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Погода в тот день была ветреная, и герцогине приходилось ловить подол своего платья в присутствии незнакомых солдат. Благо, мужчины с юмором отнеслись к ситуации и не подали виду, что что-то пошло не так.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также мы показывали вам другой выход принцессы Уэльской тоже в желтом платье, которое она надела, когда с мужем Уильямом прибыла в международный аэропорт "Нормана Мэнли" в Кингстоне, на Ямайке. Тогда Кейт и Уильям посещали Белиз, Ямайку и Багамы от имени Ее Величества Королевы по случаю платинового юбилея. Желтое платье и ветреная погода снова подвели Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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