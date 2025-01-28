Жемчужное ожерелье Кейт: чем особенно украшение, которое принцесса Уэльская надела на памятное мероприятие

Во время вчерашнего выхода на публику принцессы Кейт все внимание было приковано к ее новому украшению на шее.

Многие королевские поклонники обратили внимание на то, что принцесса Уэльская выбрала для выхода на мероприятие в память о жертвах Холокоста жемчужное ожерелье из пяти нитей (так делала и покойная королева Елизавета II).

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Сперва предполагалось, что это украшение из шкатулки королевы, но позже выяснилось, что ожерелье от еврейского бренда Susan Сaplan, о чем бренд написал в своем Instagram.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

"Сегодня исполняется 80 лет со дня Холокоста, и как еврейский бренд мы гордимся тем, что принцесса Уэльская решила надеть наше ожерелье на сегодняшнюю панихиду в ознаменование Дня памяти жертв Холокоста", - написано в подписи к фотографиям Кейт с мероприятия в Лондоне.

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Это ожерелье из пяти нитей искусственных жемчужин с застежкой с хрустальными кристаллами Swarovski. Также образ принцесса Уэльская дополнила жемчужными серьгами Bahrain королевы Елизаветы II.

Ранее мы также показывали видео, который Кейт и Уильям Уэльские поделились в соцсетях после мероприятия.

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