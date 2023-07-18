Жемчужный чокер королевы Камиллы, который сравнивают с украшением Дианы: как он выглядит

Вчера королева Камилла отпраздновала свое 76-летие. Сегодня хотим поговорить об одном украшении, которое королева часто носит и очень любит и, которое, уж очень напоминает нам колье принцессы Дианы, первой супруги Чарльза.

Этот чокер королевы Камиллы из пяти жемчужных нитей, с большим розовым топазом посередине, усыпанным бриллиантами – как раз один из ее любимчиков из ювелирной шкатулки.

Застежка чокера когда-то была брошью, пока в 2000 году принц Чарльз не приобрел украшение на аукционе "Сотбис" почти за 30 тысяч долларов. Украшение он подарил супруге и оно было переделано в застежку для чокера.

Как пишет express ранее это была брошь эдвардианской эпохи 1830-х годов, которую король Чарльз III купил на аукционе в 2000-х годах за 160 000 фунтов стерлингов. Розовый топаз символизирует процветание, красоту и благополучие, и Камилла часто надевает его на королевские скачки в Аскоте или садовые вечеринки в Букингемском дворце.

Королева Камилла, вторая жена короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Также это ожерелье часто сравнивают с тем, что носила первая супруга Чарльза – принцесса Диана. Когда стало известно об их с Чарльзом разводе, принцессу сфотографировали в жемчужном чокере с крупным сапфиром посередине. Это колье идеально сочеталось с помолвочным кольцом принцессы Дианы, которое сегодня принадлежит другой принцессе Уэльской – Кэтрин, супруге ее старшего сына принца Уильяма.

Принцесса Диана, первая жена короля Чарльза III / Фото: Getty Images

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