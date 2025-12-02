- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Бориса Джонсона — Кэрри — показала, как они с мужем и детьми нарядили елку к Рождеству
Селебрити по всему свету начинают готовиться к новогодним и рождественским праздникам.
37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — показала в своем Instagram серию фото, как они всей семьей наряжали праздничную елку к будущему Рождеству.
Принес в дом и установил дерево сам Борис, а дети сразу начали приносить игрушки и гирлянды и вешать их на него. Процесс наряжания елки получился очень веселым, но хаотичным, по признаниям Кэрри.
На одном из фото две дочери Джонсонов сидят уже возле светящегося гирляндами дерева и смотрят на него. Снимок получился очень милым и атмосферным.
Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, четырехлетнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и полугодовалую Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.
Ранее, напомним, Кэрри Джонсон прогулялась с двумя дочерьми по Лондону.