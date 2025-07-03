Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Реклама

37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых общих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми и двухлетнего Фрэнка, а также недавно родившуюся Поппи. Своих детей они часто показывают в Instagram. На последних фото в Сети братья и сестры вместе запечатлены на диване.

Дети Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Старшая девочка Роми держит на руках младшую сестру Поппи. Снимок получился очень милым.

На другом фото девочки снова запечатлены вместе. Роми то ли обнимает новорожденную сестру, то ли хочет ее взять на руки.

Реклама

Дочери Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис запечатлен со своими детьми на велосипеде с коляской, который, кстати, он подарил своей жене на четвертую годовщину их свадьбы.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

А на одном из снимков бывший премьер-министр Великобритании позирует с Поппи в розовой шапочке, которая сладко спит у папы на руках.

Борис Джонсон с дочерью Поппи / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дочь Бориса и Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, всего у Бориса Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала, как они отметили двухлетие сына Фрэнки.

Реклама