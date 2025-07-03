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Жена Бориса Джонсона — Кэрри — показала милые фото их четверых детей
Женщина часто показывает в Сети семейные кадры, но лица детей скрывает.
37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых общих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми и двухлетнего Фрэнка, а также недавно родившуюся Поппи. Своих детей они часто показывают в Instagram. На последних фото в Сети братья и сестры вместе запечатлены на диване.
Старшая девочка Роми держит на руках младшую сестру Поппи. Снимок получился очень милым.
На другом фото девочки снова запечатлены вместе. Роми то ли обнимает новорожденную сестру, то ли хочет ее взять на руки.
Борис запечатлен со своими детьми на велосипеде с коляской, который, кстати, он подарил своей жене на четвертую годовщину их свадьбы.
А на одном из снимков бывший премьер-министр Великобритании позирует с Поппи в розовой шапочке, которая сладко спит у папы на руках.
Отметим, всего у Бориса Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.
Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала, как они отметили двухлетие сына Фрэнки.