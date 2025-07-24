Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

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37-летняя Кэрри Джонсон опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена с дочерью Поппи, которая родилась 21 мая — два месяца назад. Девочка сидит в слинге у мамы на груди.

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

«Первая поездка в метро для Попс», — подписала фото Кэрри.

Супруга Бориса Джонсона нередко пользуется общественным транспортом — недавно она показывала свою поездку на поезде, тогда она тоже была в компании новорожденной дочки.

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Отметим, Поппи Элиза Джозефин — четвертый совместный ребенок Кэрри и Бориса Джонсона. Кроме новорожденной дочери они воспитывают еще троих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка. А всего у 61-летнего политика девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Ранее, напомним, жена Бориса Джонсона показала фото из их семейного отпуска в Италии. Семья в полном составе улетела на отдых к морю.