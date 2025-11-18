Кэрри Джонсон / © Associated Press

Реклама

Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и 5-месячную Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор. 37-летняя Кэрри в своем Instagram показала, как приехала в Лондон с двумя дочерьми и они прогулялись по городу.

Дочки Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Роми была одета в красное пальто с черными воротником и манжетами, а также в розовые колготки и красные лаковые балетки. На волосах девочки были бантики. Выглядела она очень мило. Кэрри сфотографировала дочь у наряженных елок, а потом отвела ее к парикмахеру.

Дочь Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Дочь Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Дочь Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри и Борис много времени проводят с детьми и придумывают им интересные развлечения. Недавно, например, они были в зоопарке.

Реклама

Отметим, Кэрри Джонсон — третья жена бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. До замужества с ним была активисткой в области экологии, старшим советником благотворительной организации по охране океана — Oceana, а также работала специальным советником по СМИ министров консервативного кабинета Саджида Джавида и Джона Уиттингдейла (министр по культуре, СМИ и спорту), была главой по связям с общественностью Консервативной партии и др.