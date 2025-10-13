- Дата публикации
Жена Бориса Джонсона — Кэрри — в розовом парике повеселилась на пижамной вечеринке
Супруга бывшего премьер-министра Великобритании поделилась в Сети фото с девичника.
37-летняя Кэрри Джонсон — жена Бориса Джонсона — посетила необычную пижамную вечеринку, организованную в стиле магического кабинета — с картами Таро, свечами, хрустальными шарами и предсказаниями. Как она прошла, женщина показала в своем Instagram.
Кэрри была одета в соответствии с дресс-кодом — в черную именную шелковую пижаму. На одном из фото она позировала в розовом парике.
«Не перестаю смеяться с прошедшего вечера. Спасибо за такую невероятную пижамную вечеринку. Очень заинтригована — сбудутся ли прогнозы экстрасенса? Боже, помоги некоторым из нас, если да», — с юмором подписала фото Кэрри.
Судя по фото, вечеринка удалась и прошла весело.
Напомним, Кэрри и Борис поженились 29 мая 2021 года в Вестминстерском соборе. Сейчас они уже воспитывают четверых совместных детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и пятимесячную дочь Поппи Элиза Джозефин. А всего у Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.
