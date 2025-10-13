Кэрри Джонсон / © Associated Press

37-летняя Кэрри Джонсон — жена Бориса Джонсона — посетила необычную пижамную вечеринку, организованную в стиле магического кабинета — с картами Таро, свечами, хрустальными шарами и предсказаниями. Как она прошла, женщина показала в своем Instagram.

© Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри была одета в соответствии с дресс-кодом — в черную именную шелковую пижаму. На одном из фото она позировала в розовом парике.

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

«Не перестаю смеяться с прошедшего вечера. Спасибо за такую невероятную пижамную вечеринку. Очень заинтригована — сбудутся ли прогнозы экстрасенса? Боже, помоги некоторым из нас, если да», — с юмором подписала фото Кэрри.

© Instagram Кэрри Джонсон

© Instagram Кэрри Джонсон

Судя по фото, вечеринка удалась и прошла весело.

Кэрри Джонсон на пижамной вечеринке / © Instagram Кэрри Джонсон

Напомним, Кэрри и Борис поженились 29 мая 2021 года в Вестминстерском соборе. Сейчас они уже воспитывают четверых совместных детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и пятимесячную дочь Поппи Элиза Джозефин. А всего у Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее Кэрри Джонсон показывала, как она и ее семья провели сентябрь.