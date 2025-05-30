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Жена Бориса Джонсона опубликовала фото с их тайной свадьбы в честь четвертой годовщины
Кэрри поделилась несколькими совместными с мужем фото.
Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — 37-летняя Кэрри — показала в своем Instagram фото с их свадьбы, которая состоялась 29 мая 2021 года, в Вестминстерском соборе. На торжестве присутствовали 30 гостей (такое количество гостей было связано с ковидными ограничениями в то время), среди которых были родные и близкие друзья. Секретную церемонию провел настоятель Вестминстерского собора Дэниэл Хамфрис.
На фото Кэрри запечатлена в белом кружевном платье и с венком из белых цветов на голове. В руках она держит свадебный букет из таких же цветов. Борис же одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук.
А на другом фото супруги запечатлены в обнимку во время танца. Кэрри одета в короткое платье, расшитое пайетками, и туфли-лодочки на низких каблуках.
Отметим, Кэрри и Борис воспитывают четверых совместных детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, почти двухлетнего Фрэнка, а неделю назад у них родилась дочь, которой дали имя Поппи Элиза Джозефин. Для Джонсона девочка стала уже 9-м ребенком.