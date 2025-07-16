Жена Бориса Джонсона показала фото из их семейного отпуска в Италии

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

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37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых общих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми и двухлетнего Фрэнка, а также недавно родившуюся Поппи. Всей большой семьей они отправились в отпуск в Италию. В своем Instagram Кэрри показала, как он прошел.

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Они гуляли по Амальфи, загорали на пляже, катались на яхте и ходили на экскурсии.

Борис Джонсон с дочкой / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Бориса Джонсона / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

На одном из фото Борис позировал на яхте со своими детьми — они все со светлыми волосами, как у их отца. А на другом — с женой, они позируют с «Аперолями» в руках.

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Борис Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, всего у Бориса Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала, как они отметили двухлетие сына Фрэнки.