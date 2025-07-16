- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 314
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Бориса Джонсона показала фото из их семейного отпуска в Италии
Семья в полном составе улетела на отдых к морю.
37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых общих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми и двухлетнего Фрэнка, а также недавно родившуюся Поппи. Всей большой семьей они отправились в отпуск в Италию. В своем Instagram Кэрри показала, как он прошел.
Они гуляли по Амальфи, загорали на пляже, катались на яхте и ходили на экскурсии.
На одном из фото Борис позировал на яхте со своими детьми — они все со светлыми волосами, как у их отца. А на другом — с женой, они позируют с «Аперолями» в руках.
Отметим, всего у Бориса Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.
Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала, как они отметили двухлетие сына Фрэнки.