Общество
37
1 мин

Жена Джеймса Миддлтона носит жилет принцессы Уэльской Кейт, который она надевала 20 лет назад

Ализе Тевене недавно предстала на новых фото, опубликованных ее мужем Джеймсом, одетая в культовый жилет.

Ольга Кузьменко
Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

На Ализе был коричневый стеганый жилет, надетый поверх желтого свитера крупной вязки и джинсов. Внимательные поклонники семьи быстро заметили, что Тевене была одета в жилет Hidepark, принадлежавший Кейт, как следует из публикации в Instagram фан-аккаунта Middleton Maven.

Кейт Миддлтон носила этот жилет 20 лет назад, тогда она и ее сестра Пиппа смотрели футбольный матч принца Уильяма в его альма-матер, Итонском колледже.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Пиппа Миддлтон, 2006 год / © Getty Images

Азизе Тевене надела жилет на прогулку на природе, а Джеймс Миддлтон поделился снимками в честь своего дня рождения, отпраздновавшего на прошлой неделе.

Не секрет, что принцесса Уэльская часто надевает вещи из своего гардероба повторно, Ализе также следует этому примеру, например, она выходила замуж в 2021 году в платье своей свекрови Кэрол Миддлтон в качестве «чего-то взятого напрокат».

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

