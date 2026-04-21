- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Джеймса Миддлтона носит жилет принцессы Уэльской Кейт, который она надевала 20 лет назад
Ализе Тевене недавно предстала на новых фото, опубликованных ее мужем Джеймсом, одетая в культовый жилет.
На Ализе был коричневый стеганый жилет, надетый поверх желтого свитера крупной вязки и джинсов. Внимательные поклонники семьи быстро заметили, что Тевене была одета в жилет Hidepark, принадлежавший Кейт, как следует из публикации в Instagram фан-аккаунта Middleton Maven.
Кейт Миддлтон носила этот жилет 20 лет назад, тогда она и ее сестра Пиппа смотрели футбольный матч принца Уильяма в его альма-матер, Итонском колледже.
Азизе Тевене надела жилет на прогулку на природе, а Джеймс Миддлтон поделился снимками в честь своего дня рождения, отпраздновавшего на прошлой неделе.
Не секрет, что принцесса Уэльская часто надевает вещи из своего гардероба повторно, Ализе также следует этому примеру, например, она выходила замуж в 2021 году в платье своей свекрови Кэрол Миддлтон в качестве «чего-то взятого напрокат».