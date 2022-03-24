Жена главной марионетки Путина: кто такая экс-первая леди России Светлана Медведева

Медведев был одним из тех, кто накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, выступил за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Но если о марионетке Путина мы слышали часто, то вот его жена в СМИ мелькала гораздо меньше, поэтому рассказываем, кто такая Светлана Медведева.

Более чем за 30 лет в России было всего три первых леди, но пост этот в стране никогда не был официальным. После того, как Путин пробыл президентом 2 строка подряд, в 2008 году новым главой страны стал его приемник и правая рука Дмитрий Медведев. Соответственно первой леди стала супруга Дмитрия - Светлана Медведева.

Светлана Медведева / Getty Images

Перед тем, как президентом было объявлено Дмитрия Медведева, Светлана постепенно начала выходить из тени и появляться на публике. Женщина вела активную социально-общественную жизнь, появлялась на мероприятиях и в прессе, хотя интервью не давала. После инаугурации новоизбранную первую леди россияне начинают сравнивать с Раисой Горбачевой, покойной женой первого и последнего советского президента, чей гламурный образ и частые публичные появления нарушали советские традиции и шаблоны общества живущего в нищете.

Светлана Медведева / Getty Images

Как и Горбачева, Медведева любила красивую брендовую одежду, дорогие украшения, роскошную жизнь и отдых. Неоднократно женщину подлавливали на том, что она пользуется частным самолетам Bombardier Global 5000 за 50 миллионов долларов, а согласно расчетам ФБК, ни Медведева, ни ее муж не смогли бы оплатить аренду такого самолета из своих задекларированных доходов, ясное дело, что оплачивали ее частные перелеты налоги обычных россиян и взятки.

Светлана Медведева / Getty Images

В отличие от своей предшественницы Людмилы Путиной, Медведева любила публичность, неоднократно появлялась на обложках журналов, дружила со звездами, посещала церемонии, радо летала с мужем за границу и фотографировалась с другими первыми леди, королевскими особами и политиками.

Светлана Медведева / Getty Images

Светлана Медведева / Getty Images

Светлана Медведева / Getty Images

Но за красивой картинкой для россиян, в которой президент вещает о прекрасном будущем и борьбе с коррупцией, а первая леди носит вещи российских дизайнеров и восхваляет российское искусство, прятались главные коррупционеры страны. В собственности семьи дорогие яхты, недвижимость в Европе, виноградники, брендовые вещи, драгоценности, люксовые автомобили, элитные дома и квартиры, а также оффшорные счета. Доказательством богемной жизни, помимо всего перечисленного и частных самолетов, не так давно стала роскошная яхта "Фотиния", попавшая вместе со всем заграничным имуществом Медведевых под санкции.

Светлана Медведева / Getty Images

Светлана Медведева / Getty Images

Что интересно, имя Фотиния - это церковный вариант имени Светлана. Стоимость яхты на момент покупки составляла около 11 миллионов долларов.

Также согласно расследованию Алексея Навального "Он вам не Димон", помимо миллиардов, которыми воротила семья, также были и откровенно криминальные схемы по захвату государственной собственности. Якобы все траты на отдых и покупки дорогой недвижимости и земли, Светлана делала за "свой" счет, но вот только, что имеется под словом "свой" никто никогда не объяснял, ведь официально она никогда не работала и не зарабатывала, но ее имя неоднократно всплывало в документах различных фирм и фондов, в которые вливались крупные суммы.

Что касается более лычных подробностей жизни Медведевых, то познакомились они еще в школе, поженились в 1993 году, а в 1995 у них родился единственный сын Илья, о котором, как и о дочерях Путина, практически ничего неизвестно, кроме того, что он учился в частных школах, поступил в МГИМО, а затем учился в Массачусетском университете в США. Под прицел фотографов молодой человек попадал крайне редко, несколько раз его фотографировали на роскошной яхте отца. Живет ли Илья в России неизвестно, но богемную жизнь любит, как и его окружение.

Светлана Медведева / Getty Images

Также родственные связи Медведевых связывают и со скандальными украинскими супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком. В 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга Вместе с Путин Светлана крестила дочь Виктора Дарью, которая родилась в браке с Марченко.

Светлана Медведева / Getty Images

Светлана Медведева / Getty Images

Читайте также: