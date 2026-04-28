Жена министра обороны США носит дешевые платья из Temu и Shein

Дженнифер Рауше и Пит Хэгсет / © Associated Press

Жена американского чиновника Питера Гегсета, который является бывшим телеведущим, который с 2025 года занимает должность 29-го министра обороны Соединенных Штатов, Дженнифер Рауше, оказалась в центре внимания, поскольку интернет-детективы обнаружили, что часть ее гардероба состоит из дешевых китайских вещей.

Паблик Diet Prada поделился предположением, что одежду Дженнифер Рауше покупает на на Temu, Shein и Amazon.

Многим эта ситуация кажется странной, поскольку муж Рауше известен многими скандалами, в том числе связанными с финансовыми злоупотреблениями, кажется не выделяет средств на гардероб жены, заставляя ее искать самые дешевые варианты в магазинах быстрой моды.

Возможно, эти интернет-магазины скопировали платья у брендов и продают на своих платформах, однако дизайны, которые носит Дженнифер полностью с ними совпадают.

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Но критики госпожа Дженнифер Рауше подверглась не из-за выбора дешевой одежды, а из-за того, что будучи женой министра обороны, поддерживающенго политику Трампа «Америка превыше всего», выбирает дешевые платья из Китая.

Это является полной противоположностью публичного образа невероятного богатства и роскоши, которое транслирует миру Мелания Трамп, ведь ее гардероб хоть и тоже заграничный, но состоит из самых известных брендов одежды и аксессуаров, которые точно не может себе позволить рядовой человек.

