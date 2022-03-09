Жена посла Украины в Великобритании со слезами на глазах рассказала герцогине Корнуольской о войне в Украине

Жена посла Украины в Великобритании со слезами на глазах рассказала герцогине Корнуольской о войне в Украине

Вчера герцогиня Корнуольская Камилла провела мероприятие в Clarence House, посвященное Международному женскому дню, и пригласила на встречу жену посла Украины в Великобритании – Инну Пристайко.

В этом году жена принца Чарльза подробно рассказала о гендерном равенстве во всем мире, а также упомянула "душераздирающие условия в Украине, где демократия и свобода подвергаются жестоким атакам" со стороны России.

После выступления герцогини была приглашена супруга посла Украины в Великобритании - Инна Пристайко, чтобы сказать несколько слов о том, что происходит в ее стране.

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

"Сегодня нет улыбок и покоя, только ужас и печаль в глазах каждой украинской женщины, матери и жены", — начала она, выглядя заметно взволнованной, когда вспомнила, как обычно Международный женский день отмечается улыбками. "Мы строили нашу прекрасную, цветущую, независимую страну тридцать лет. Пока однажды Россия не решила уничтожить ее, уничтожить всю страну из-за прихоти своего невменяемого вождя. Теперь нам предстоит подсчитать число погибших нашего народа и наблюдать за его испуганными, плачущими детьми, которые вынуждены бежать с родной земли вместе с матерями и сестрами, оставив своих отцов защищать нашу страну", - сказала Инна.

Герцогиня Корнуольская и Инна Пристайко / Associated Press

В своем выступлении супруга посла поблагодарила британских королевских особ за их поддержку, сказав собравшимся: "Мы искренне благодарны британской королевской семье за ​​их сильную и трогательную поддержку Украины". А напоследок обняла герцогиню Корнуольскую, пишет townandcountrymag.com.

Принц Чарльз – будущий король - стал первым членом королевской семьи, оказавшим поддержку Украине. Это произошло на прошлой неделе во время визита в Саутенд. Назвав путинское вторжение "жестокой агрессией", он сказал: "Мы солидарны со всеми, кто сопротивляется".

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская писали слова поддержки в соцсетях. А королева Елизавета II сделала щедрое пожертвование Украине.

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