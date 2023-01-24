Жена премьер-министра Израиля в романтической блузке посетила суд: что случилось

Фотографы запечатлели жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху в мировом суде Ришон-ле-Циона. Она прибыла на слушание по иску о клевете. Сара дала показания по "секретному соглашению", которое она якобы заключила со своим мужем Биньямином Нетаньяху. Согласно этому соглашению, Сара имеет право влиять на государственные дела.

Иск подал адвокат супругов Давид Шимрон против бывшего гендиректора Израильского института экспорта Давида Арци, сообщает Times of Israel.

Арци заявил, что Шимрон в 1990-х годах заключил между супругами соглашение на пятнадцать страниц, согласно которому Биньямин Нетаниягу обязался выполнять условия своей жены. Соглашение якобы предоставляет Саре контроль над основными аспектами национальных дел, в частности, право вето на назначение на должности высшего руководства и право быть вовлеченным в обсуждение вопросов безопасности.

По его словам, среди ряда условий было то, что Биньямин должен был привлекать жену к назначению чиновников и даже брать в заграничные поездки и не ночевать без нее вне дома. Он также добавил, что в тексте было указано, что Биньямин не будет владеть кредитной картой — она будет только у Сары Нетаниягу, и только она может распоряжаться наличными и давать ему деньги на мелкие расходы, если понадобится.

В случае нарушения этого контракта, по словам Аркци, "все совместно нажитое имущество" уйдет в собственность Сары Нетаниягу.

Сара, в свою очередь, отметила в суде, что СМИ неоднократно публиковали о ней ложные статьи.

Сара Нетаньяху / Фото: Associated Press

"Пресса десятилетиями очерняет меня. Обо мне писали разные небылицы. Если бы я каждый раз подавала в суд на тех, кто распространяет клеветнические измышления, у меня не было бы времени ни на что другое в жизни. И не хватило бы денег оплачивать судебные издержки и адвокатов", — сказала Нетанияху.

Сара также отметила, что слышала о "секретном соглашении" между супругами еще 30 лет назад, но, по ее словам, такого соглашения не существует.

"Каждый раз вытекал какой-то бред и непременно называлось имя другого адвоката, который якобы заключил контракт между мной и моим мужем. Никогда не существовало никакого договора", — добавила она в суде.

Сара Нетаньяху / Фото: Associated Press

Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена не только не имеет доступа к государственным тайнам, но даже не знает, чем он занимался во время службы в армии, когда был членом элитного подразделения спецназовцев Sayeret Matkal.

"Это грубая ложь", — сказал премьер-министр по поводу предполагаемого контракта. Он оправдывал то, что жена сопровождала его в поездках за границу, объясняя это их "прекрасными отношениями", и отверг любые возможные предположения, что это произошло из-за якобы соглашения между ними.

А теперь рассмотрим образ, в котором Сара появилась в суде: на ней был темно-синий жакет и романтичная белая блузка с рюшами на воротнике и темно-синей лентой, завязанной бантом. Она сделала себе укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами с камнями. На пальцах у нее были кольца с камнями.

Сара Нетаньяху / Фото: Associated Press

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