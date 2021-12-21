Жена президента Франции Брижит Макрон отреагировала на слухи о своей трансгендерности

Жена президента Франции Брижит Макрон отреагировала на слухи о своей трансгендерности

68-летняя первая леди Франции подаст жалобу на авторов слухов о том, что она сменила пол.

Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, которые утверждают, что она является трансгендером. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники из окружения Брижит.

Недавно в Сети начали распространяться слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной и сменила пол. Авторы этой информации утверждают, что раньше Брижит звали Жан-Мишель Тронье. Тронье - это девичья фамилия ее матери

Позже выяснилось, что впервые эта информация появилась в статье журнала Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.

Напомним, Брижит была учительницей французского языка у Эммануэля Макрона. Она старше него на 24 года. Общих детей у супругов нет. В браке они 14 лет.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Брижит была замужем за банкиром Андре-Луи Озьера. У них есть трое детей: Себастьян (род. 1975), Лоранс (род. 1977) и Тифэн (род. 1984). Сын Себастьян стал инженером, дочери: Лоранс — кардиологом, а Тифэн — адвокатом. Развелись супруги в 2006 году. У Брижит сейчас есть семеро внуков.

У госпожи Макрон - отличное чувство стиля. Она всегда тщательно подбирает для своих выходов эффектные образы, и это у нее отлично получается.

Брижит Макрон / Getty Images

Любимый бренд первой леди - Louis Vuitton. В ее гардеробе очень много вещей от этого французского Модного дома.

Она любит носить короткие платья, которые подчеркивают ее стройные ноги, жакеты в стиле милитари, элегантные пальто и обтягивающие брюки.

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Associated Press

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Associated Press

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Getty Images

Часто ее можно увидеть в обуви на высоких каблуках.

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон / Associated Press

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