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Жена в розовом наряде, дочь — в прозрачном мини-платье: семья новоизбранного президента Колумбии поддержала его на инаугурации
Первая леди Колумбии появилась на официальной церемонии в женственном наряде пастельного оттенка, а ее старшая дочь выбрала белое кружевное платье.
Семья новоизбранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприели поддержала его во время инаугурации, которая состоялась на днях в Кали — впервые такая церемония прошла не в столице Колумбии Боготе.
Супруга нового президента Ана Лусия Пинеда Аруачан появилась на торжествах в нежном бледно-розовом наряде. Она надела приталенный жакет на запах, с широкими лацканами и декоративным бантом-завязками сбоку. Первая леди сочетала его с фактурной прозрачной юбкой миди прямого кроя с подкладкой.
Ана дополнила свой наряд светлыми туфлями с заостренными носками и бантами. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — бриллиантовым ожерельем, а на руках были кольца с бриллиантами. Волосы первая леди уложила в красивые локоны и сделала нежный макияж.
Старшая дочь президента Лусия выбрала для официальной церемонии белое кружевное прозрачное мини-платье с нюдовой подкладкой, длинными рукавами, высоким вырезом и фигурным краем. Наряд имел приталенный силуэт и был украшен крупным цветочным узором.
Девушка дополнила свой образ золотистыми слингбэками с ремешками и невысокими каблуками. Ее длинные светлые волосы были уложены крупными локонами, а нежный макияж с розовыми румянами подчеркнул романтический настрой наряда.
Самым трогательным моментом церемонии стало то, как к президенту подошла его младшая дочь Франческа. Девочка поцеловала и обняла отца. Это было очень мило.