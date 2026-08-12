Дружина у блідо-рожевому вбранні, донька – у прозорій мінісукні: родина новообраного президента Колумбії підтримала його на інавгурації / © Associated Press

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Семья новоизбранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприели поддержала его во время инаугурации, которая состоялась на днях в Кали — впервые такая церемония прошла не в столице Колумбии Боготе.

Супруга нового президента Ана Лусия Пинеда Аруачан появилась на торжествах в нежном бледно-розовом наряде. Она надела приталенный жакет на запах, с широкими лацканами и декоративным бантом-завязками сбоку. Первая леди сочетала его с фактурной прозрачной юбкой миди прямого кроя с подкладкой.

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Вновь избранный президент Колумбии с семьей / © Associated Press

Ана дополнила свой наряд светлыми туфлями с заостренными носками и бантами. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — бриллиантовым ожерельем, а на руках были кольца с бриллиантами. Волосы первая леди уложила в красивые локоны и сделала нежный макияж.

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Вновь избранный президент Колумбии с женой / © Associated Press

Старшая дочь президента Лусия выбрала для официальной церемонии белое кружевное прозрачное мини-платье с нюдовой подкладкой, длинными рукавами, высоким вырезом и фигурным краем. Наряд имел приталенный силуэт и был украшен крупным цветочным узором.

Вновь избранный президент Колумбии со старшей дочерью / © Associated Press

Девушка дополнила свой образ золотистыми слингбэками с ремешками и невысокими каблуками. Ее длинные светлые волосы были уложены крупными локонами, а нежный макияж с розовыми румянами подчеркнул романтический настрой наряда.

Самым трогательным моментом церемонии стало то, как к президенту подошла его младшая дочь Франческа. Девочка поцеловала и обняла отца. Это было очень мило.

Вновь избранный президент Колумбии с младшей дочерью / © Associated Press

Вновь избранный президент Колумбии с младшей дочерью / © Associated Press

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