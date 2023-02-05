Женщина, лишившая девственности принца Гарри, неожиданно рассказала подробности о той ночи

Женщина, которая утверждает, что лишила принца Гарри девственности, когда он был подростком, говорит, что в тот вечер они были в пабе и перебрали со спиртным. Ей было 19, не такая уж и взрослая, как писал в своей книге Гарри.

Издание Mirror опубликовало фотографии 40-летней Саши Уолпол, которая поведала нескольким изданиям эту душетрепещущую историю. Их с Гарри свидание и первый секс принца случился, когда ему было 16, а ей 19 лет в жарком июле 2001 года.

Женщина утверждает, что занималась сексом с Гарри в поле после того, как они здорово напились и вышли из паба, чтобы покурить и потом скрыться от телохранителей Гарри.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Саша подробнее рассказала, что в тот вечер они пили много текилы, бейлиса и самбуки. Девушка чувствовала себя подавленной, так как накануне ее бросил парень, а Гарри хотел подбодрить подругу.

Чтобы они могли сбежать из паба Гарри пришлось спрятаться в телефонной будке, чтобы скрыться от своей охраны, которая искала его после того, как он сбежал покурить. Они прокрались через автостоянку, прежде чем перелезть через забор и оказаться в поле за пабом. Секс длился не более пяти минут и это был первый опыт принца. Но женщина утверждает, что он держался очень уверенно, а она не знала, что он девственник. Позже они решили каждый по отдельности вернуться в паб, чтобы охрана ничего не заподозрила. Они отсутствовали около 15 минут, но Гарри уже лихорадочно искали.

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