Женщина с мечем: Пенни Мордаунт -одна из главных фигур на коронации Чарльза III

Сегодня состоялась коронация короля Чарльза III. Церемония была невероятно эффектной и продуманной до мелочей.

Одну из главных ролей на коронации Чарльза III сыграла красивая статная женщина - лорд-президент Совета и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

На церемонии лидер Палаты общин несла Государственный меч 17-го века. Это был первый случай в истории, когда этот меч, украшенный драгоценными камнями несла и преподносила монарху женщина. Меч с замысловатыми деталями был изготовлен для коронации Георга IV в 1821 году. Он инкрустирован бриллиантами, рубинами и изумрудами и украшен украшенными драгоценными камнями в виде роз, чертополоха и трилистника. Меч был благословлен архиепископом Кентерберийским.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Пенни была одета в бирюзово-голубое платье с золотыми деталями от ателье Safiyaa и соответствующий плащ, на голове у нее была шляпка в тон с такой же вышивкой.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Напомним, что еще в сентябре именно Пенни Мордаунт официально объявила о смерти королевы и провозгласила Чарльза новым королем Великобритании.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

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