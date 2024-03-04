Женщина с мечем: Пенни Мордаунт продает свое платье с коронации короля Чарльза III

Женщина рассказала, продает свое культовое платье для коронации, потому что оно стало настолько узнаваемым, что она чувствует, что не сможет носить его снова. Лидер Палаты общин планирует вырученные с продажи платья деньги использовать для финансирования проектов в своем округе Северный Портсмут.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

50-летняя Пенни рассказала журналу The Sunday Times's Style: "Я никогда не смогу носить это снова – если только я не пойду на маскарадную вечеринку в роли самой себя! Меня это поразило… это такое культовое платье, что его следует продать и делать еще что-нибудь хорошее", пишет express.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Бирюзовое платье с накидкой стоимостью 1200 фунтов было сшито в ателье Safiyaa, на голове у Пенни была шляпа в тон с такой же вышивкой от Джейн Тейлор.

Пенни Мордаунт / Фото: Getty Images

На церемонии коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы госпожа Мордаунт была первой женщиной, которая несла Государственный меч 17-го века.

Пенни Мордаунт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

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