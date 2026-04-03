Жену принца Гарри запечатлели на шопинге в Монтесито
Меган Маркл отправилась в магазин, чтобы приобрести игрушки для своих детей – 4-летней принцессы Лилибет и 6-летнего принца Арчи.
Герцогиня Сассекская посетила семейный магазин игрушек в Монтесито, где, как сообщил источник изданию People, она пообщалась с персоналом и выбрала подарки для своих детей и крестников. Журнал также опубликовал снимки Меган около магазина.
Известно, что Меган купила игральные карты "Волшебный кролик" и морских обезьянок "Волшебный замок". На ней была белая объемный шарф, бежевый тренч от Zara, белая бейсболка в сочетании с шарфом Hermès в тон (это подарок от Гарри), а также тренч Zara, джинсы и балетки Loro Piana.
«Меган выбирала пасхальные подарки для своих детей и крестников», — рассказал источник изданию. Она провела там некоторое время, разговаривала с персоналом и делала выбор».
Из магазина герцогиня Сассекская ушла из с двумя большими бумажными пакетами. До Пасхи осталось всего несколько дней, судя по всему, эти находки предназначены для пасхальных корзин принца Арчи и принцессы Лилибет.