Жену с собой не взял: принца Гарри заметили на баскетбольном матче

Принц Гарри / © Getty Images

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На днях герцог Сассекский был запечатлен на игре между командами «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс» в четвертой четверти пятого матча финала НБА 2026 года.

Принц приехал в Frost Bank Center в синей рубашке-поло и бейсболке, его можно было увидеть вместе с Джей Пи Лейном - ветераном армии США, участвовавший в Играх воинов «Пурпурное сердце» — соревнованиях по адаптивным видам спорта для раненых, больных и травмированных военнослужащих в США. В следующем году он примет участие в «Играх непокоренных» герцога Сассекского в Великобритании.

Принц Гарри / © Getty Images

Что примечательно, появление Гарри на важном спортивном мероприятии совпало с днем, когда королевская семья приняла участие в ежегодном параде Trooping the Colour, посвященном дню рождения короля Чарльза, в Лондоне. Монарх в сопровождении членов своей семьи наблюдал за торжественным воздушным парадом Королевских ВВС.

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Король Чарльз, принц Уильям с принцессой Кейт и их детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи на параде Trooping the Colour в Лондоне / © Associated Press

Ожидалось, что принц Гарри, который переехал в Калифорнию со своей женой Меган Маркл в 2020 году, не будет присутствовать на мероприятии. Так что свободный субботний вечер принц провел на спортивном мероприятии.

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