Жертвы Эпштейна требуют от короля Чарльза публичных извинений

Король Чарльз с братом Эндрю / © Getty Images

Давление на монарха с требованием извиниться за скандал с Эндрю усиливается, и женщины, пострадавшие от Эпштейна, требуют положить конец «пустым обещаниям оправдать недостатки королевской семьи».

От короля ждут официальной реакции после новых обвинений в том, что покойный педофил Джеффри Эпштейн способствовал сексуальным связям тогдашнего принца Эндрю в королевских резиденциях.

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Жертвы финансиста-педофила заявили, что монарх должен взять на себя ответственность за «неудачи организации», а также извиниться перед семьей покойной Вирджинии Джуффре, обвинявшей Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, пишет Daily Mail. Женщина покончила с собой в апреле 2025 года.

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

Букингемский дворец никогда не признавал свою вину и не приносил официальных извинений по поводу отношений Эндрю с Эпштейном. Королевскую семью обвиняют в том, что в заявлениях по поводу скандала она ограничилась лишь «пустыми словами».

Теперь адвокаты второй женщины, которая утверждает, что Эпштейн отправил ее в Великобританию для сексуальной связи с Эндрю в Роял-Лодж в 2010 году, призвали короля Чарльза принести «настоящие извинения».

«Королевская семья — это тщательно управляемое предприятие, поэтому утверждать, что они ничего не знали о деятельности Эндрю, абсурдно. Королю пора заняться недостатками своей организации», — говорит одна из пострадавших.

Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, в октябре прошлого года король Чарльз лишил Эндрю всех оставшихся титулов, в первую очередь титула принца по рождению, и выгнал его из его резиденции в Виндзоре, Роял Лодж, откуда бывший принц выехал под покровом ночи на прошлой неделе.

Напомним, норвежская королевская семья также столкнулась с кризисом из-за связи кронпринцессы Метте-Марит с Эпштейном.