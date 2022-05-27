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Жест поддержки от королевской семьи: принц Чарльз встретился с украинцами в Румынии

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Жест поддержки от королевской семьи: принц Чарльз встретился с украинцами в Румынии

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Британская королевская семья очень поддерживает Украину и всячески нам помогает. Принц Уэльский Чарльз на днях лично прибыл в Румынию, чтобы встретиться с украинскими беженцами.

Принц Чарльз и принцесса Маргарет, хранительница румынской короны, встретились с беженцами из Украины, которых приютила временно дружественная Румыния и привезли подарки для людей.

Принц Чарльз / © Associated Press
Принц Чарльз / Фото: Associated Press
Принц Чарльз / © Associated Press
Принц Чарльз / Фото: Associated Press
Принц Чарльз / © Associated Press
Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Вместе с Маргарет Чарльз пообщался с сотрудниками во время визита в центр для беженцев. Принцесса была одета в символичный белый топ в сине-желтую полоску и классический синий брючный костюм.

Принц Чарльз и принцесса Маргарет / © Associated Press
Принц Чарльз и принцесса Маргарет / Фото: Associated Press
Принц Чарльз и принцесса Маргарет / © Associated Press
Принц Чарльз и принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Также британский принц пообщался с Раедом Арафатом, главой Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии. И встретился президентом Румынии Клаусом Иоаннисом президентском дворце Котрочень в Бухаресте.

Принц Чарльз и президент Румынии Клаус Иоаннис / © Associated Press
Принц Чарльз и президент Румынии Клаус Иоаннис / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали подробнее о том, как королевская семья Великобритании и лично королева Елизавета II помогают Украине во время вторжения Путина. 

Принц Чарльз / © Associated Press
Принц Чарльз / Фото: Associated Press
Принц Чарльз / © Associated Press
Принц Чарльз / Фото: Associated Press

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