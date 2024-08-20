Жест принца Гарри в адрес переводчицы мог вызвать гнев Меган Маркл: как отреагировала герцогиня

Принц Гарри позволил себе расслабиться во время одного из мероприятий их тура по Колумбии и не заметил, как положил свою руку на спинку стула девушки-переводчика, сопровождавшего Сассекских в этой поездке.

Сидя между герцогиней Меган и переводчиком пары с английского на испанский, Гарри почувствовал себя достаточно расслабленным, чтобы положить руку на спинку кресла переводчика, а королевские поклонники, несомненно, нашли массу поводов для шуток по поводу его жеста.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

После того, как видео было опубликовано в Интернете, поклонники королевской семьи пошутили, что герцог рискует получить выговор от своей жены, сидевшей по другую сторону от него в этот момент, пишет Daily Mail.

Тем временем Меган Маркл, казалось, не была смущенна неформальным жестом мужа, поскольку она продолжала сосредоточенно смотреть выступление, беседовала с вице-президентом Франсией Маркес и показывала на некоторые костюмы, прежде чем пожать руки танцорам в конце выступления.

Меган Маркл, принц Гарри и их переводчица в Колумбии / Фото: Getty Images

В этот день мы видели на Меган макси-платье от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис, которое, кстати, подвергла критике экс-стилист королевы Камиллы.

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