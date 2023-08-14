Жестокие бои и пейзажи Таиланда: в украинских кинотеатрах показывают криминальную драму "Чужак"

В украинских кинотеатрах продолжаются показы французского боевика "Чужак" от режиссера Ксавье Жана.

В центре сюжета – француз по имени Сэм (Нассим Си Ахмед), который отбывает наказание в тюрьме. Благодаря своему образцовому поведению его досрочно освобождают.

Семь

Сэм решает начать новую жизнь и переезжает жить в Тайланд, где создает семью. Их мечта – выкупить участок земли и построить там свой дом.

Семь с семьей

Но местный гангстер Наронг заставляет Сэма снова вернуться к преступности. Наронг соглашается отдать Сему землю и не трогать его семью, если тот выполнит его криминальную схему. Согласится ли главный герой на такое условие и чем все кончится?

Семь

Семь

Наронг

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