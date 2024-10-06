"Жестокое" письмо королевы Камиллы, которое разбило сердце королю Чарльзу: о чем оно было

Чарльз и Камилла познакомились задолго до того, как каждый из них вступил в свой первый семейный союз.

Они познакомились, когда обоим было чуть за двадцать. Тогдашний принц Уэльский был очарован юной дебютанткой, но королевская семья, как известно, и, в частности, королева Елизавета II, были против брака принца с Камиллой. Тогда мать отправила 24-летнего Чарльза служить на флот.

Во время этой службы Чарльз однажды и получил письмо от Камиллы, которое разбило ему сердце. Камилла Шанд писала ему, что приняла предложение руки и сердца от Эндрю Паркера Боулза, гвардейского офицера, который был ее бойфрендом с конца 1960-х годов.

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Королевский писатель Пенни Джунор написала об этом письме в своей книге о Камилле "Герцогиня: нерассказанная история", заявив:

"Она сама написала Чарльзу, чтобы рассказать ему. Это разбило ему сердце", - цитирует слова автора express.co.uk. Затем пути пары разошлись, оба женились и обзавелись собственными детьми.

Пенни пишет, что опустошенный принц поделился своей душевной болью из-за письма со своими друзьями и семьей. "Он отправил мучительные письма своим близким и родным. Ему показалось особенно "жестоким", — писал он в одном из писем, — что после "таких счастливых отношений судьба распорядилась так, чтобы они продлились всего лишь шесть месяцев".

Камилла родила двоих детей от своего мужа, и Чарльз стал одним из крестных отцов ее сына Тома. После того, как Камилла и Эндрю развелись после 21 года брака, Чарльз и Камилла наконец смогли воссоединиться. На тот момент Чарльз также уже был в разводе с принцессой Дианой.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Они объявили о своей помолвке в феврале 2005 года, а поженились в апреле того же года на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года, за которой последовал прием, устроенный королевой и принцем Филиппом в Виндзорском замке.

Камилла и Чарльз / Фото: Associated Press

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