Жилье, документы, финансовая поддержка: Екатерина Кухар поделилась полезными советами для украинских переселенцев в Норвегии

Прима-балерина рассказала, что нужно знать украинцам, желающим получить временную защиту в Норвегии.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram пост с советами для тех, кто планирует получить статус временной коллективной защиты в Норвегии. Этой информацией с балериной поделилась ее коллега, уехавшая из страны в первую волну эвакуации.

"Скажу сразу, если у вас нет никакой помощи в Норвегии, если вы все начинаете с нуля без друзей и родных, которые здесь уже устроились, вам поначалу будет сложно.

В то же время норвежцы дают комфортную возможность адаптироваться к их условиям и развиваться и работать в их стране.

Для украинцев у них 6-месячная программа, которая предусматривает на первое время жилье, помощь и развитие (при необходимости программу можно продлить).

Также к вам приставлен куратор, который с вами на связи и помогает приспособиться, но в большинстве случаев он говорит по-норвежски. А теперь все попеременно.

Руководство статуса временной коллективной защиты

В Норвегии ежемесячное пособие в переводе с норвежской кроны на взрослого человека примерно 1800 евро, но программу со временем могут корректировать.

Хочу обратить внимание — это не та сумма, с которой вы будете чувствовать себя свободно. Цены в Норвегии не просто высоки, а очень высоки, но для удовлетворения нужд первой необходимости ее может быть достаточно. Учитывайте и то, что в Осло все еще дороже, чем в пригороде.

Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, сумма предоставляется гораздо меньше. Помощь начисляется после оформления документов.

Дальше информация на фото.

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

Instagram Екатерины Кухар

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