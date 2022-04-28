Жилье, документы, финансовая поддержка: Екатерина Кухар поделилась полезными советами для украинских переселенцев в Норвегии

Прима-балерина рассказала, что нужно знать украинцам, желающим получить временную защиту в Норвегии.
Екатерина Кухар опубликовала в Instagram пост с советами для тех, кто планирует получить статус временной коллективной защиты в Норвегии. Этой информацией с балериной поделилась ее коллега, уехавшая из страны в первую волну эвакуации.
"Скажу сразу, если у вас нет никакой помощи в Норвегии, если вы все начинаете с нуля без друзей и родных, которые здесь уже устроились, вам поначалу будет сложно.
В то же время норвежцы дают комфортную возможность адаптироваться к их условиям и развиваться и работать в их стране.
Для украинцев у них 6-месячная программа, которая предусматривает на первое время жилье, помощь и развитие (при необходимости программу можно продлить).
Также к вам приставлен куратор, который с вами на связи и помогает приспособиться, но в большинстве случаев он говорит по-норвежски. А теперь все попеременно.
Руководство статуса временной коллективной защиты
В Норвегии ежемесячное пособие в переводе с норвежской кроны на взрослого человека примерно 1800 евро, но программу со временем могут корректировать.
Хочу обратить внимание — это не та сумма, с которой вы будете чувствовать себя свободно. Цены в Норвегии не просто высоки, а очень высоки, но для удовлетворения нужд первой необходимости ее может быть достаточно. Учитывайте и то, что в Осло все еще дороже, чем в пригороде.
Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, сумма предоставляется гораздо меньше. Помощь начисляется после оформления документов.
Дальше информация на фото.
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