Жилье, выплаты, работа: Екатерина Кухар поделилась полезной информацией для украинских переселенцев в Швеции

Прима-балерина рассказала, что нужно знать украинцам, желающим получить временную защиту в Швеции.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram пост с полезной информацией для украинцев, которые планируют переждать войну в Швеции. Это опыт ее знакомых, которые там сейчас проживают. Балерина отметила, что ситуация со временем может измениться из-за коррекции самой страны.

Документы⠀

Когда вы прибываете в Швецию, на вокзале вас встречают волонтеры, которые проверяют документы для регистрации (записывают паспортные данные и телефоны).

Обратите внимание, что волонтеры должны иметь при себе специальные документы и форму, позволяющую им вести подобную деятельность для вашей безопасности. В первую очередь после регистрации они помогают в вопросах расселения (отправляют в специальные лагеря) и подсказывают, как правильно подать документы в миграционную службу. Если произойдет какая-то непредвиденная ситуация и вас не встретят волонтеры, адрес, по которому нужно подавать документы в Стокгольме: Migrationsverkets Järnvägsgatan 14, 172 35 Sundbyberg.

Также рекомендуют для информационной поддержки просматривать группы в фейбуке: "Украинцы в Швеции", "Nordic Ukraine Forum", "Помощь беженцам".

Алгоритм⠀

Проблемы с очередями, которые были при первой волне уже решены, система усовершенствована. Вы можете заранее зарегистрироваться через сайт Migrationsverkets и уже в офлайн очереди ждать своего приглашения. Оформление документов в миграционной службе занимает от 2 недель до 1,5 месяца. В этом вопросе как кому уже повезет. Пока вы ждете своих документов, ни на какую помощь можно не рассчитывать. Временное убежище выдается на один год, с правом продления еще на два.

В настоящее время вы имеете право на работу, в Швеции большинство людей работают, чтобы была возможность оплатить себе жилье.

Продолжение на снимках:

Екатерина Повар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Повар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Повар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Ранее Кухар поделилась информацией для тех, кто хочет получить временную защиту в Норвегии.

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