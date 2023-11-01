"Жили-були, живуть і будуть": военнослужащие создали проект для возрождения украинских сказок

В столичном ресторане BARVY 8 ноября состоится презентация проекта "Жили-були, живуть і будуть" арт-дуэта "Vony Razom" – военнослужащих, художников Ирины iSky и Павла Зайченко. Цель мероприятия – возродить украинские сказки и собрать деньги на зимние нужды армии.

Авторы проекта "Жили-були, живуть і будуть" – творческая семья Павел и Ирина создали 10 женских и мужских образов из украинских сказок. Творческой паре удалось сочетать аутентичную и современную украинскую одежду и напоминающую военную атрибутику – война с Россией продолжается. Проект не только подчеркивает сохранение украинского народного наследия, но и противостоит нарративу российской пропаганды относительно "отсутствия народного творчества" в целом.

"Сказки – это сокровенные моменты родителей и детей. Это моменты, которые врезаются в память и вызывают только теплые воспоминания. Читая сказки, родители закладывают важнейшие жизненные ценности. Этим проектом мы хотим показать, что украинские сказки несут фундамент для будущих сознательных украинцев, которые будут знать ценность себе, своему народу и иметь хороший эстетический вкус, без шароварщины", – сказала Ирина iSky.

Воплотили образы персонажей известные украинцы, военные медики и волонтеры, среди которых соучредители движения Veteranka – Екатерина Приймак и Юлия Кириллова, актер и волонтер Алексей Суровцев, телеведущий Анатолий Бондаренко и другие.

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