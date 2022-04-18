Жить дальше: что уместно, а что лучше не постить в соцсетях во время войны

Жить дальше: что уместно, а что лучше не постить в соцсетях во время войны

Жизнь продолжается даже во время войны. И сейчас, как и в мирное время, каждый может постить то, что считает нужным.

Клинический психолог Алина Касилова и телеграм-канал "Психологическая поддержка" объясняют, почему мы не несем ответственность за то, какую реакцию это вызовет у других людей. Например, кто-то переехал заграницу и может выложить фото с мороженым — кто-то будет радоваться, что человек в безопасности, кто-то пройдет мимо, а кто-то начнет оскорблять человека за такое фото.

Каждая реакция — это о человеке, который проявляет эту реакцию. Если у кого-то это вызывает наплыв злобы, агрессии, человек начинает оскорблять другого человека — это всегда переживания читателя. Например, кто-то из родных сейчас на фронте и они не позволяют себе радоваться, у кого родные умерли и жизнь стала черной и очень грустной.

Сейчас люди постят больше природы, неба. Природа всегда приносит силы. Почти ни у кого нет фото счастливых моментов – все сейчас в тревоге и унынии. А даже если случаются радостные моменты — стесняются ими делиться, потому что волнуются о том, "а что подумают другие" и "как я имею право говорить о хорошем, когда вокруг смерть". Но это заблуждения. Концентрация на хороших моментах дает ресурс. Хорошо также постить что-то хорошее и поддерживающее из прошлого. Чем больше позитива и поддержки, тем лучше.

Неэтично постить то, в чем человек не разбирается. Например, многие сейчас пытаются проанализировать события, описывать политические изменения и выдавать это за истину. Важно помнить, что есть сферы, в которых мы мало что понимаем (даже если читали об этом книги) и есть события и решения, на которые мы никак не можем повлиять.

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