Жители Виндзора столкнулись с трудностями покупки елки: как это связано с Кейт и Уильямом Уэльскими

Кейт и Уильям Уэльские

Но для семей, надеющихся купить их в магазине неподалеку от нового особняка принца и принцессы Уэльских в Виндзоре, это может обернуться кошмаром перед Рождеством этого года.

Магазин рождественских елок, открывшийся на днях, традиционно располагается на участке рядом с новым домом Кейт и Уильяма Уэльских, куда они переехали с тремя детьми в начале ноября.

Дом Forest Lodge в Виндзоре, куда переехали Кейт и Уильям Уэльские

Деревья выращиваются на территории поместья и каждый год в преддверии 25 декабря привлекают сотни посетителей. Однако подъездные пути были ограничены, чтобы предотвратить возможность проезда автомобилей прямо перед королевским домом. Теперь автомобилистам приходится объезжать новый кольцевой маршрут — объезд длиной более 1,5 километров, пишет Daily Mail.

Ранее местные жители были недовольны новым соседством с Кейт и Уильямом Уэльскими, так как из-за того, что королевские особы перебрались в этот новый дом, были закрыты парковка и въезд через ворота в Виндзор-Грейт-Парк, куда многие люди любили приезжать и выгуливать своих собак.