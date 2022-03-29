Живая игрушка или удачный пиар-ход: что известно о 17-летнем внебрачном сыне Лукашенко

Каждый диктатор обречен править вечно, но вот в случае Александра Лукашенко, он явно решил заменить себя сыном Николаем и активно растит преемника в лучших традициях своего диктаторского мира.

Николай Лукашенко - один из самых загадочных персонажей Беларуси, а по уровню секретности его жизнь можно сравнить разве что с жизнью дочерей Владимира Путина, о которых тоже никто ничего толком не знает. Родился Коля 31 августа 2004 года, но кто мать парня, конечно же, тайна. Существует версия, что его мамой является Ирина Абельская - бывший личный врач Лукашенко и дочь министра здравоохранения Беларуси Людмилы Постоялко. После родов ребенка у нее забрали. Общается ли Коля с матерью, неизвестно, но вот после того, как в 2007 году умерла Постоялко, Ирину уволили с должности главврача Республиканской больницы Управления делами президента, а сам Лукашенко негативно выражался о ее работе. Ирина долго не могла устроиться на работу, пока ее не взяли врачом в отделение ультразвуковой диагностики Минского городского диагностического центра. В 2009 году женщина опять стала главврачом клиники Управления делами президента. О Николае она никогда не говорит, если появляется на публичных мероприятиях, то с сыном не бывает, не общается и никогда с ним не сидит рядом.

Ирина Абельская / TUT.by

Коля же вышел на публику впервые в 2008 году, когда ему было почти четыре года. Ребенок стал удачным пиар-ходом диктатора, а идею сделать образ белорусского "батьки" образом белорусского "папы", доброго и заботливого, подкинул Лукашенко известный британский пиарщик Тимоти Белл.

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Таким образом, Коля посетил с отцом республиканский субботник на стройплощадке "Минск-Арены", но что за ребенок был с президентом тогда, никто не знал. Только спустя какое-то время Лукашенко признался, что мальчик - его третий сын. Рождение Коли всегда обходилось белорусскими СМИ стороной, ведь, по факту, Лукашенко не разводился со своей женой Галиной, от которой у него уже есть два сына.

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

После своего появления на публике в 2008 году Коля стал неотъемлемой частью образа Лукашенко, ведь ребенка он таскает с собой практически всегда и везде. Коля встречался с Путиным, Обамой, Папой Римским и лидерами других стран, ездит с отцом в заграничные поездки, посещает различные мероприятия, среди которых и военные.

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Полноценно в школу Коля никогда не ходил, хотя по белорусскому ТВ и показывали ролик, как мальчик идет в первый класс Острошицко-Городокской средней школы. На самом деле с ним занимались учителя на дому. Известно, что Николай владеет английским языком и якобы учит испанский, а также занимается спортом.

Что касается увлечений и психики молодого человека, то у многих эти два вопроса всегда вызывали много вопросов, ведь ребенок должен ходить в сад, а не ездить с отцом на политические встречи и носить военную форму. Также странность в воспитании была отмечена и любимой игрушкой, которую в детстве Коля везде таскал с собой - то ли золотым, то ли позолоченным пистолетом, который ему лично подарил бывший президент России Дмитрий Медведев.

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Александр Лукашенко с сыном Николаем / Getty Images

Также среди "игрушек" сына президента Беларуси были экзотические животные, настоящее оружие (это при том, что он еще несовершеннолетний) и дорогой алкоголь. Коля неоднократно появлялся с автоматом в руках и в полной экипировке на публике.

А вот то, что младший сын является любимчиком Лукашенко, - неоспорим факт. Белорусский диктатор явно готовит себе наследника, ведь двух других сыновей он никогда с собой никуда не брал, хотя на всех мероприятиях внутри страны они присутствуют. Также есть видео, на котором Коля показывает старшим братьям, где именно они должны стоять, когда их отец заходит в зал.

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