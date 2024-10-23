Живет свою лучшую жизнь: как обычно начинает свой день принц Гарри

Принц Гарри живет свою лучшую жизнь в Монтесито и многие его друзья говорят, что он очень счастлив.

Герцога Сассекского часто можно увидеть выгуливающим своих собак, совершающим поездки на пляж на велосипеде или даже занимающимся серфингом, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное ранее.

Хотя жизнь в его особняке Монтесито может сильно отличаться от жизни в королевских дворцах, похоже, отец двоих детей и муже Меган Маркл живет как раз той жизнью, о которой всегда мечтал. Принц не скрывает, что за последние несколько лет он стал лучше заботиться как о своем физическом, так и о психическом здоровье, и публично говорил об этом во время одного из своих выступлений.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Выступая на BetterUp в 2022 году, Гарри рассказывал, что уделяет себе около 45 минут по утрам, чтобы потренироваться, погулять с собакой или помедитировать, пишет Hello!.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Один из друзей принца Гарри рассказал: "Раньше Гарри любил поваляться в постели, но с Меган он встает очень рано, и первое, что он делает, это делает тренировку, а потом пьет зеленый сок".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Словом, вряд ли принц хочет вернуться в дождливую Англию из солнечной Калифорнии, где он передвигается по Монтесито на велосипеде, ходит на пляж и много времени проводит со своими детьми на свежем воздухе.

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