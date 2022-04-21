Живет в альтернативной реальности: Путина пугают ликвидацией, чтобы он не встретился с Зеленским

Живет в альтернативной реальности: Путина пугают ликвидацией, чтобы он не встретился с Зеленским

Реальность, в которой живет российский диктатор, создается его ближайшем окружением, которое подпитывает его страхи и поддерживает все безумные идеи.

Недавно Telegram-канала General SVR сообщил о том, что Путин не пускает собственную дочь за границу на ее день рождения. А сегодня канал поделился информацией о том, что российского президента, который давно живет в альтернативной реальности, в которой он побеждает в войне с фашистами, его подчиненные пугают физической ликвидацией.

Страхи диктатора все время подпитываются его приближенными. Как утверждает канал, секретарь Совбеза Николай Патрушев недавно предоставил Путину очередной страшный план западных спецслужб по его ликвидации.

"План бредовый, выдуманный как и все предыдущие в недрах Совбеза, но "страшный", а потому особо впечатляет Путина. В этот раз, заговор мирового империализма дошёл до того, что якобы собираются сбить президентский самолёт, если Путин решится на встречу с Зеленским в третьей стране", - пишет канал.

Путин свято верит в то, что Зеленский лично при встрече может совершить попытку покушения, использовав арсенал от яда до огнестрельного оружия и даже пожертвовав собой. Возможно, диктатор представляет себе сцену собственного убийства примерно так, как это показано в фильме "Дюна", когда герцог Лето Атрейдес раскусывает яд, который должен убить и его, и Владимира (Совпадение? Не думаю!) Харконнена.

Многочисленные лидеры стран, которым "посчастливилось" общаться с президентом России последние полтора месяца, были свидетелями того, что Путин крайне нервно относится даже к попыткам обсуждения возможности встречи с Зеленским.

"Путин живёт в альтернативной реальности, которую создают как он сам, так и люди из близкого круга. Патрушев в своем стремлении быть незаменимым выдумывая заговоры и "удачно" эти заговоры нейтрализуя, создает часть этой мнимой реальности, в которой живёт диктатор, развязавший войну.

В близком окружении Путина сейчас нет ни одного человека, который может даже заикнуться о перспективе прекращения войны без победы, которая существует в голове у президента. Более того, всё ближайшее окружение Путина, если и не поддерживает перспектив ядерного удара, то не возражает президенту, когда он об этом говорит, и обречённо уверено, что так и будет", - сообщает General SVR.

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