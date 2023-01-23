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Живот не показывает: беременная Шарлотта Казираги в объемном пальто приехала на мероприятие

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2000
Время на прочтение
1 мин
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Живот не показывает: беременная Шарлотта Казираги в объемном пальто приехала на мероприятие

Шарлотта Казираги и принцесса Стефания / Фото: Getty Images

Беременная принцесса появилась на публичном мероприятии, но живот не показала.

Недавно стало известно, что Шарлотта Казираги, дочь принцессы Каролины, беременная третьим ребенком. Для них с мужем Дмитрием Рассамом это будет второй общий малыш, но у Шарлотты также есть старший сын от предыдущих отношений.

Шарлотта Казираги и принцесса Стефания / © Getty Images
Шарлотта Казираги и принцесса Стефания / Фото: Getty Images

В выходные Казираги посещала 45-й Международный цирковой фестиваль, который проходил в Монако. На публике Шарлотта появилась в длинном свободном пальто в клетку, черной водолазке и черных широких брюках. А также обута в сапоги на каблуках. На плече у Шарлотты висела сумка, похоже, от Chanel, а на пальце сверкало золотое кольцо.

Казираги распустила волосы, сделала максимально естественный макияж и темно-красный маникюр. Выглядела отлично, дополнив свой образ сувенирным шарфом. Вместе с Шарлоттой была запечатлена ее тетя, принцесса Стефания.

Шарлотта Казираги и принцесса Стефания / © Getty Images
Шарлотта Казираги и принцесса Стефания / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2000
Поделиться:
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