Животные, ставшие символами войны: Феникс, Патрон, Шафа и другие

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было спасено много животных. Некоторые из них сами стали героями и символами отважности и несокрушимости украинского народа.

Кот Феникс

Фотографии обгоревшего кота, найденного под обломками разрушенного дома в Андреевке Макаровского района Киевской области, облетели все СМИ.

Его отправили в ветклинику, оказали помощь, дали новое имя Феникс, как "возродившемуся из ада". Сейчас кот чувствует себя отлично и уже живет у нового любящего хозяина.

"Спаситель (новый хозяин кота Владимир – Прим. ред.) шутливо говорит, что Феникс - это и есть украинское биологическое оружие: "он не горит в огне, прыгает вверх на 20 м, а в длину на 50 м и может перегрызть любое железо, в том числе вражескую бронетехнику. Теперь понятно, почему оккупанты в панике покинули Киевскую область!" – пишет команда UAnimals.

Пес Патрон

Патрон работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области и стал настоящей звездой Instagram. Изначально джек-рассел-терьера готовили к участию в выставках и соревнованиях и намеренно к карьере сапера не готовили. 9 мая пес получил награду за свою работу из рук президента Украины Владимира Зеленского – медаль "За преданную службу".

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Хозяин Патрона – руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области Михаил Ильев. По состоянию на 8 мая Патрон помог найти 236 взрывных устройств.

Кошка Шафа

Фото: фото: Нина Грушецкая

В начале марта дом разрушили оккупанты – в здание попала ракета. Только в начале мая проходившие мимо люди заметили, что на одном из этажей живет кот. На помощь пришли волонтеры из "Зоопатруля". Волонтеры подняли дрон, чтобы убедиться, что кошка жива. У местных спасателей не было нужной техники, чтобы снять животное, поэтому привлекли коллег из соседнего Ирпеня, которые не отказали, и два смельчака поднялись в квартиру.

Кошка, получившее новое имя Шафа в честь знаменитого кухонного шкафчика, прожила почти два месяца в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже. Без воды, пищи и возможности выбраться.

Собачка в зеленом платке

Марию Ефимовну из Горенки теперь знает вся Украина - она стала звездой соцсетей. Популярной ее сделала фотография Олега Переверзева, на которой бабушка ласкает свою закутанную платком черную собачку.

Марія Юхимівна з Горенки

Она кутала собаку в платок, чтобы та не боялась. Хотя очень страшно было и ей самой. Она не покинула свою Боню, когда для собачки не нашлось места при эвакуации из-под обстрелов оккупантов. Теперь женщина планирует отремонтировать изрешеченный дом и посадить огород.

Рыжий кот из Бучи

Все видели снимок, на котором запечатлен рыжий кот, окруженный журналистами с фотоаппаратами. Кот стал интереснее сожженного танка на фоне.

- А знаете, что самое интересное? Что кота никто не унес. Все пофоткались и ушли, - написал Виталий Крыжановский в Facebook. Однако позже сообщили, что кот нашел новых хозяев, которые окружили его любовью и заботой.

Котенок на окне

Пушистый котенок сидел на окне разрушенного дома в Макарове. Фотографии животного сделал Константин Сова, благодаря чему кот смог найти свою новую хозяйку – его приютила кинорежиссер из Киева Леся Харченко.

Хатико из Бучи

Верный пес породы акита-ину не хотел покидать свой родной дом и более месяца ночевал на его пороге. К сожалению, его хозяйка не сможет вернуться – она погибла во время оккупации.

Волонтеры кормили пса, а потом нашли ему новую семью.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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