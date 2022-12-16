"Жизнь на грани": в Киеве покажут фильм о российско-украинской войне

В ленте повествуется о становлении и развитии украинского сопротивления от событий Революции Достоинства до полномасштабной войны России против Украины.

В столичном кинотеатре "Жовтень" 20 декабря состоится украинская премьера документального фильма "Жизнь на грани". Режиссер фильма Павел Пелешок и продюсер Юрий Иванишин – украинские ветераны. Их предыдущий фильм "Зима в огне" был номинирован на "Оскар" как "Лучший документальный полнометражный фильм".

Фильм "Жизнь на грани"

Фильм "Жизнь на грани" рассказывает о становлении и развитии украинского сопротивления от событий Революции Достоинства до полномасштабной войны России против Украины. Это первый и единственный фильм, охватывающий весь период русско-украинской войны – с 2014 года до сегодняшних дней.

Фильм "Жизнь на грани"

Павел Пелешок и Юрий Иванишин, которые были на войне с 2014 года, защищая Украину от российской агрессии, продолжали снимать свою реальность, столь далекую для другого мира.

Для создания ленты авторы проработали 640 часов архивных материалов. Из обломков воспоминаний и собственного киноархива ветераны Павел и Юрий собрали мозаику причин и последствий, по которым складывается сегодняшняя российско-украинская война – с конца 2013 года до сегодняшнего дня.

Фильм "Жизнь на грани"

Фильм "Жизнь на грани"

Фильм "Жизнь на грани"

Мировая премьера документалки прошла вчера, 15 декабря, в Берлине в кинотеатре Delphi Filmpalast am Zoo.

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