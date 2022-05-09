Жизнь на паузе: что это и в чем опасность такого состояния

Жизнь на паузе: что это и в чем опасность такого состояния

О "жизни на паузе", которую чувствуют очень много украинцев, психологи говорят очень много.

Психолог Марина Иванова рассказала, в чем опасность такого состояния и о том, что делать людям, не знающим, как жить дальше.

"Я чувствую, как моя жизнь стоит на паузе" - этот запрос я слышу очень часто на консультациях. Люди будто зависли: старой жизни уже нет, новую еще непонятно как строить, сил нет, неопределенность раздражает и пугает. Казалось, еще чуть-чуть и все кончится, но вот уже третий месяц войны и ждать становится все сложнее.

Опасность некой "отложенной жизни" на "после победы" в том, что обычно мы имеем какие-то ресурсы — материальные, денежные, психические, ресурсы здоровья, и т.д. А вот в таком замороженном состоянии мы тратим свои ресурсы и ждем, что вот все вернется в привычное состояние и мы все восстановим. Но никто не знает, когда война закончится. И может так случиться, что она закончится позже, чем наши ресурсы.



Надо постепенно выходить из состояния ожидания и двигаться в сторону обновления своих опор. Начать я очень рекомендую с заботы о себе – о своем физическом здоровье и о ментальном.

Спросите себя:

Как вы спите?

Регулярно и достаточно едите?

Употребляете ли достаточно воды?

Каков ваш уровень физической активности в течение дня?

Только человек с достаточным уровнем обеспечения базовых потребностей может найти силы двигаться вперед!



Относительно ментального здоровья: лучше не использовать своих близких для сливания тревоги, страха, отчаяния и других эмоций. У всех сейчас непростой период, поэтому лучше обращаться к специалистам — они смогут стать "контейнером" для вашего состояния и остаться стабильными, потому что они имеют достаточную поддержку.



Поэтому не стесняйтесь заботиться о себе на всех уровнях! Обращайтесь за помощью и начинайте жить свою новую жизнь уже сейчас!

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