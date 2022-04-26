Жизнь победит: в разрушенных Гостомеле и Буче зацвели магнолии

Жизнь победит: в разрушенных Гостомеле и Буче зацвели магнолии

Жизнь победит смерть, а свет победит тьму.

В Гостомеле среди разрушенных домов зацвела магнолия. Снимок опубликовали в телеграм-канале "Реальный Киев". После всех ужасов войны, которые пережил этот поселок в Бучанском районе, Киевской области, такие кадры дают надежду и веру в то, что жизнь вернется и сюда.

Ранее мы показывали, как жители столицы делились в соцсетях красивыми кадрами цветущих в городе магнолий.

В Буче, которая очень пострадала от российских орков, тоже возрождается жизнь и цветут магнолии. Снимками с нами поделились местные жители.

Магнолии в Буче

Магнолии в Буче

Магнолии в Буче

А вчера появились фото из парка Киото в Киеве, где зацвели сакуры. Парк Киото расположен в Лесном массиве Деснянского района Киева и был заложен в 1972 году после установления побратимских отношений между Киевом и японским городом Киото.

Читайте также: