Жизнь под санкциями: что ждет дочерей Путина

Кремлевский диктатор Путин не признает собственных дочерей публично, но они также пострадают в войне, которую развязал их отец на территории Украины 24 февраля.

Издание The Wall Street Journal пишет, что двум дочерям российского лидера – Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой –грозят санкции Европейского Союза и США из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Американская деловая газета ссылается на дипломатов и сообщает, что на этой неделе администрация Байдена объявит о санкциях в отношении дочерей Путина.

Владимир Путин и его старшая дочь Мария Воронцова / Associated Press

Предполагается, что санкции будут объявлены сегодня, 6 апреля, а это значит, что активы 36-летней Марии и 35-летней Катерины будут заморожены, а сами женщины не смогут выезжать во многие страны мира. Точно не известно, есть ли у дочерей президента РФ активы за пределами России, но очевидно, что жить в роскоши в Европе, да и вообще жить в Европе, ни Мария, ни Катерина не смогут.

В разное время Путин вскользь говорил, что его дочери делают карьеру вне политики и живут своей жизнью. Старшая Мария - кандидат медицинских наук, а младшая Катерина - член Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта.

Катерина Тихонова / Getty Images

Напомним, давно ходят слухи, что у Путина есть и другие дети, в частности, четверо детей от его любовницы Алины Кабаевой, которая скрывается в месте с ними в неизвестном месте.

Алина Кабаева / Getty Images

Усилить санкции против России было решено после того, как весь мир увидел ужасающие кадры из маленьких городов Киевской области, где российские оккупанты совершали геноцид над украинскими мирными жителями, и, в частности женщинами и детьми.

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