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Жизнь в неопределенности: что с этим делать в условиях войны

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Жизнь в неопределенности: что с этим делать в условиях войны

Associated Press

Мы всегда тяжело переносим неопределенность. Особенно если она связана с опасностью. Что делать и как с этим справляться в условиях войны?

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В состоянии неопределенности мозг начинает работать в режиме стресса и становится тяжело принимать решение. Несмотря на то, что неопределенность сейчас часть нашей жизни, некоторые вещи сделать можно и стоит.

  • Сократите горизонт планировки. Мы привыкли иметь планы на долгий период и это действительно хорошая стратегия в условиях стабильности. В условиях неопределенности следует планировать свои действия на более короткие промежутки – что делать в течение дня, какие планы на следующие несколько часов.
  • Создайте альтернативы. Придумайте несколько вариантов даже для краткосрочных планов по принципу "если… то…".
  •  Найдите источники полезной информации. Не следует пытаться узнать всю информацию, охватить все источники. Выберите несколько, которым вы доверяете, и сосредоточьтесь на них.
  •  Обсуждайте решение. Даже в условиях планирования на несколько часов важно, чтобы все решения проговаривались и взвешивались все "за" и "против". Находите хотя бы несколько минут перед планированием.
  • Соблюдайте рутину. Ежедневные обыденные процедуры, которые помогут удержать чувство стабильности. Уборка, приготовление пищи, уход за собой.
  •  Будьте активными. Выберите что-нибудь, что может быть полезным и что вы можете делать. Лучшая активность – это та, которую вы сами выбрали и делаете. В это время мозг может сосредоточиться на чем-нибудь одном, и таким образом держится в тонусе.
  •  Спите при любой возможности. Когда кажется, что уснуть вы не сможете – даже несколько минут с закрытыми глазами помогут вам восстановиться и стабилизироваться.
  •  Не карайте себя за ошибки. В условиях неопределенности критерии правильности для решений размыты. Чувства вины и самообвинения не помогут принять лучшие решения, а заблокируют мышление. Скажите себе такое: "Я сделал(а) наилучшее решение, на которое был(а) способен(а) в тех условиях".

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