Жизнь в неопределенности: что с этим делать в условиях войны

Жизнь в неопределенности: что с этим делать в условиях войны

Мы всегда тяжело переносим неопределенность. Особенно если она связана с опасностью. Что делать и как с этим справляться в условиях войны?

Телеграмм-канал "Психологическая помощь" делится новыми советами.

В состоянии неопределенности мозг начинает работать в режиме стресса и становится тяжело принимать решение. Несмотря на то, что неопределенность сейчас часть нашей жизни, некоторые вещи сделать можно и стоит.

Сократите горизонт планировки. Мы привыкли иметь планы на долгий период и это действительно хорошая стратегия в условиях стабильности. В условиях неопределенности следует планировать свои действия на более короткие промежутки – что делать в течение дня, какие планы на следующие несколько часов.

Создайте альтернативы. Придумайте несколько вариантов даже для краткосрочных планов по принципу "если… то…".

Найдите источники полезной информации. Не следует пытаться узнать всю информацию, охватить все источники. Выберите несколько, которым вы доверяете, и сосредоточьтесь на них.

Обсуждайте решение. Даже в условиях планирования на несколько часов важно, чтобы все решения проговаривались и взвешивались все "за" и "против". Находите хотя бы несколько минут перед планированием.

Соблюдайте рутину. Ежедневные обыденные процедуры, которые помогут удержать чувство стабильности. Уборка, приготовление пищи, уход за собой.

Будьте активными. Выберите что-нибудь, что может быть полезным и что вы можете делать. Лучшая активность – это та, которую вы сами выбрали и делаете. В это время мозг может сосредоточиться на чем-нибудь одном, и таким образом держится в тонусе.

Спите при любой возможности. Когда кажется, что уснуть вы не сможете – даже несколько минут с закрытыми глазами помогут вам восстановиться и стабилизироваться.

Не карайте себя за ошибки. В условиях неопределенности критерии правильности для решений размыты. Чувства вины и самообвинения не помогут принять лучшие решения, а заблокируют мышление. Скажите себе такое: "Я сделал(а) наилучшее решение, на которое был(а) способен(а) в тех условиях".

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