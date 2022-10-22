Жизнь в тени Винни-Пуха: как любимый детский персонаж сломал жизнь Кристоферу Робину

Сказка про милого медвежонка Винни-Пуха любима многими детьми и взрослыми, ее экранизировали много раз, книгу переиздавали на разных языках по всему миру. Смешной плюшевый мишка стал одним из самых известных героев детской литературы XX века. В 1960-1970 годы на экраны вышло несколько знаменитых мультиков, которые каждый знает наизусть, благодаря им Винни-Пуха полюбили и у нас.

Ежедневно родители читают сказку про медведя Винни своим детям перед сном, но мало кто знает, откуда появился этот смешной персонаж и какая история скрывается за созданием этого литературного героя.

Сказка про Винни-Пуха была придумана английским писателем Аланом Милном, а прототипом мальчика по имени Кристофер Робин из серии книг про забавного медвежонка, стал сын писателя - Кристофер Робин Милн, о котором и будет наш рассказ.

ЮНЫЙ КРИСТОФЕР

Кристофер Робин Милн родился на Мэллорд-стрит в Челси в 8 часов утра в семье писателя Алана Милна и его жены Дороти. Уже в первые секунды после рождения мальчик стал настоящим разочарованием для своих новоиспеченных родителей, поскольку они мечтали о девочке. Алан и Дороти даже придумали имя для дочки - Розмари.

"Мы действительно больше хотели, чтобы была Розмари, но, надеюсь, этот джентльмен сделает нас не менее счастливыми", - написал Алан всего через несколько дней после рождения ребенка.

Как оказалось со временем, у Милна-старшего напрочь отсутствовал дар общения с детьми. В одном из интервью он даже сравнил детей с домашними животными. Подкидывало жара в огонь и то, что брак Алана и Дороти не был образцом для подражания, и женщина сама часто признавалась, что вышла замуж по расчету.

Кристофер Робин Милн / Фото: Getty Images

Но несмотря на это мечты о дочке не покидали родителей, и они продолжали проецировать свои странности на маленького сына, которого часто одевали, как девочку, отрастили ребенку длинные волосы, делали укладки. И даже подружили его с соседской девочкой Энн, к которой часто относились лучше, игнорируя сына.

Кристофер Робин Милн с матерью / Фото: Getty Images

Отец Кристофера прошел Первую мировую войну, после которой страдал от тяжелой формы посттравматического стрессового расстройства. В первые годы жизни сына отец практически не появлялся: он постоянно находился на работе или вообще был в другом городе, а когда время доходило до общения, не знал, как и чем занять собственного ребенка. Будучи безразличным и матери, Кристофера воспитывала няня Оливия Рэнд.

Кристофер Робин Милн с отцом / Фото: Getty Images

ПОЯВЛЕНИЕ ВИННИ-ПУХА

Хорошим отцом Алан Минл был только на бумаге, и никакой связи между ним и его сыном не было. А вот идея написания истории про медвежонка, который покорил сердца миллионов детей по всему миру, родилась у писателя случайно, благодаря его жене. Дороти рассказала мужу, как их сын играл плюшевым медведем, которого Кристоферу подарил отец на первый день рождения.

"Это моя мать приходила в детскую играть со мной и рассказывала ему о том, что я думал и делал. Это она предоставила отцу материал для книг", - рассказывал Кристофер.

Поэтому, не умея общаться с ребенком, Алал выдумал себе книжный персонаж, которого мы знаем теперь как милого и немного глупого медвежонка Винни-Пуха, и его друга - малыша Кристофера Робина.

Книга про Винни-Пуха с надписью автора Алана Милна / Фото: Getty Images

СЛОМАННАЯ ЖИЗНЬ

Повесть Алана Милна, впервые появившаяся в печати в 1926 году, моментально стала очень популярной. Писатель, его Винни и маленький Кристофер стали очень знамениты.

Милн-старший стал литературной сенсацией, но не такой популярной, как его маленький сын. Поняв это, родители сделали Кристофера лицом рекламной кампании книги про Винни-Пуха. Мальчик появлялся везде: в рекламе, пел песни, участвовал в конкурсах, записывал аудиоверсии книги. Родители выжимали из популярности ребенка все до последнего, однако мальчик, будучи маленьким и не понимая всего происходящего, поначалу очень увлекался всем этим.

Кристофер Робин Милн с отцом / Фото: Getty Images

Но когда ребенку исполнилось 9 лет, его отдали в школу-интернат, которая сыграла с его популярностью злую шутку, ведь там юная звезда познала цену славы. Дети невзлюбили популярного малыша, постоянно издевались, подшучивали и избивали его. Кристофер возненавидел свое имя, персонажа, которого оно олицетворяло, и своего отца.

Годы шли, но слава мальчика из книжки не угасала. Мир ждал, что Кристофер станет успешным, как и его знаменитый отец, но чуда не случилось, Милн-младший не нашел своего места. Забитый и запуганный мальчик вырос в робкого молодого человека, а впоследствии - в мужчину, который еле находил средства заплатить по счетам.

Работал он продавцом абажуров и, несмотря на недовольство родителей, женился на Лесли де Селинкорт - своей двоюродной сестре по линии матери. Отцом Лесли был родной брат матери Кристофера, с которым она не общалась на протяжении последних 30 лет.

Кристофер Робин Милн и Лесли / Фото: Getty Images

Недовольство родителей и кровное родство не остановило Кристофера и Лесли, ведь все, чего они хотели, - убежать и держаться подальше от всеобщего внимания. Они оборвали связь со всеми родственниками и уехали в Дартмут, где открыли собственный книжный магазин. В браке у них родилась единственная дочь Клэр, у которой была тяжелая форма ДЦП. Девочка нуждалась в постоянном уходе и средствах.

Создатель знаменитой сказки Алан Милн умер в 1956 году. Сыну он завещал огромное состояние. От денег отца Кристофер изначально отказывался, но из-за скудного положения и потребности в уходе за дочерью вступил в наследство.

Кристофер Робин Милн / Фото: Getty Images

После смерти мужа Дороти полностью разорвала все отношения с сыном. Она пережила Алана на 15 лет и за все это время согласилась увидеться с сыном лишь один раз. Кристофер Робин умер в возрасте 75 лет в 1996 году.

"Иногда мне кажется, что мой отец достиг вершин известности, взобравшись на мои детские плечи, что он стащил мое доброе имя, не оставив мне ничего, кроме пустой славы", - написал в одной из своих книг Кристофер.

В 2017 году вышел биографический фильм "Прощай, Кристофер Робин", рассказывающий об отношениях отца с сыном и об истории появления книг о медвежонке Винни-Пухе.

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